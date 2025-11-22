Domingo con altas temperaturas antes de las tormentas en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa jornadas calurosas para los próximos días. Cómo estará en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza. Los Andes

Para este domingo 23 de noviembre está pronosticada una jornada con calor y poca nubosidad en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado caluroso con tintes de verano, para este domingo está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 16°C.

Además, en la zona de cordillera indican tiempo inestable. Por lo pronto, el Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes feriado está prevista una jornada calurosa y algo nublada, con tormentas hacia la noche e inestable en la zona de cordillera. La máxima será de 36°C y la mínima de 18°C.