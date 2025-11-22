22 de noviembre de 2025 - 10:16

El proyecto residencial que redefine el lujo y la conexión con la naturaleza en Mendoza

Una moderna vivienda residencial unifamiliar de dos niveles fusiona la solidez del hormigón y la calidez de la madera con superficies acristaladas.

Foto:

Por Matías Carretero

El diseño de esta residencia ubicada en el barrio La Vacherie Country Golf se distingue por su imponente ingreso. Lejos de ser un simple acceso, el hall de doble altura se concibe como un espacio monumental que genera una experiencia de bienvenida inigualable. El dinamismo residencial se logra mediante la incorporación de curvas suaves y geometrías orgánicas, elementos que marcan la identidad contemporánea del proyecto.

Es importante destacar que la propuesta de 650 m2 fue llevada a cabo por el estudio de Arquitectura Doble Altura Asociados, integrado por los arquitectos Noelia Gabbarini, Soledad Fernández, Marcelo Palavecino y Gino Rosso.

En cuanto a la iniciativa, la arquitectura combina magistralmente la robustez del hormigón y la piedra con la calidez de la madera, envueltos por grandes paños acristalados que aseguran una presencia sólida, elegante y, sobre todo, luminosa.

Distribución inteligente residencial y corazón social integrado

La funcionalidad del diseño se distribuye en dos plantas. La planta baja está dedicada al ámbito social y de servicios:

Áreas de trabajo y recreación: Incluye un amplio estudio y una sala de juegos con baño completo, atendiendo las necesidades del trabajo remoto y el esparcimiento familiar.

El eje central: El living–comedor, de generosas dimensiones, se convierte en el corazón social. Gracias a las amplias aberturas vidriadas, el interior se conecta visualmente con el jardín, garantizando una luz natural abundante y una sensación de amplitud constante.

Un punto crucial es la integración del quincho al núcleo de la vivienda. Equipado con churrasquera, se conecta directamente con la cocina y la lavandería, posicionando como un espacio clave para el disfrute al aire libre y las reuniones, sin aislar al anfitrión.

Planta alta: vistas privilegiadas y confort total

El nivel superior se reserva para el descanso y la contemplación, priorizando la privacidad y el confort:

Suite principal de lujo: El dormitorio principal se configura como una suite privada, que incluye un espacioso vestidor y un baño exclusivo.

Dormitorios secundarios: Se complementa con dos amplios y luminosos dormitorios secundarios, todos con vistas privilegiadas.

Estudio con paisaje: Un detalle distintivo es el gran estudio ubicado en esta planta, que ofrece una vista inmejorable al jardín y a las icónicas montañas de Mendoza, convirtiendo en el espacio ideal para la creatividad o la lectura.

Fusión estética y entorno con naturaleza

En síntesis, este proyecto logra una exitosa fusión entre estética contemporánea y funcionalidad, manteniendo una conexión permanente y fluida con el entorno natural mendocino. El resultado es una vivienda moderna y sofisticada, pensada para el pleno disfrute de cada uno de sus ambientes.

