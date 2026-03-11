Nike crece: se vienen más tiendas con expansión en Mendoza

La marca deportiva Nike acelera su apuesta por el mercado argentino y proyecta abrir hasta seis nuevas tiendas propias en distintas ciudades del país, entre ellas Mendoza , donde la compañía ya cuenta desde hace años con un local en el shopping Maxi Mall del Centro.

¿Burger King se va o se queda en Argentina? La decisión que tomó la matriz de la marca

El movimiento forma parte de un plan de expansión que comenzó con la renovación del local ubicado en Alto Palermo (Buenos Aires), que con casi 1.500 metros cuadrados se convirtió en el primer punto de venta del país bajo el nuevo concepto global de la marca denominado Rise 2.0.

El formato es uno de los diez que Nike implementó a nivel mundial y busca reforzar la experiencia de compra en tienda. El local porteño fue además el primer punto de venta propio de la marca en la Argentina y continúa siendo el más importante de su red en el país.

“Es nuestro local más relevante y la tienda insignia de la marca en el país. La renovación forma parte de un plan estratégico para consolidar la propuesta de Nike a nivel nacional”, explicó Eduardo Pasman, director comercial de la compañía para Argentina y Uruguay, en diálogo con La Nación.

El concepto Rise 2.0 apunta a reorganizar la oferta por categorías centrales del negocio como running, fútbol, training, sportswear y kids. Entre las novedades se destaca la incorporación de un espacio exclusivo dedicado a Jordan Brand, conocido como Jordan Destination, que reúne productos vinculados al universo del básquet.

Nike se expande con más tiendas propias en Argentina. En la foto, la Rise 2.0 de Alto Palermo.

Nike se expande con más tiendas propias en Argentina. En la foto, la Rise 2.0 de Alto Palermo.

Más tiendas Nike en Argentina

La reapertura del local de Alto Palermo forma parte de la estrategia de crecimiento que impulsa Southbay, la sociedad controlada por el grupo panameño Regency Group Holding que opera la marca en la Argentina y Uruguay desde hace tres años, luego de que Nike dejara de manejar directamente su negocio en la región. El grupo también posee la licencia local de Zara.

En 2025, Nike inauguró nuevos locales en Córdoba y Rosario y el foco de expansión se potencia ahora hacia el interior del país. Entre las plazas figuran Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.

Nike deja Argentina y operará con un distribuidor: cómo será el nuevo modelo de negocios Nike se expande en Argentina

Según Pasman, el plan de expansión se apoya en un comienzo de año que superó las expectativas de la compañía. “Estamos en ventas por encima de 2025. Tuvimos un mejor arranque del que imaginábamos; esperábamos algo más parecido a lo que fue el último trimestre del año pasado”, ponderó el empresario.

Desde la compañía también destacaron que la apertura comercial del país ayudó a mejorar la previsibilidad del negocio. En el caso de Nike, conviven la producción local y la importación de productos, ya que el negocio requiere planificar las compras externas con hasta un año de anticipación.

La marca mantiene producción en el país a través de distintos socios industriales. El calzado se fabrica con Dass, la indumentaria con RA Intertrading y los accesorios con Derwill, lo que, según explican en la compañía, permite reaccionar más rápido ante cambios en la demanda.

“Si bien se incrementó la importación, no se bajó la producción local. Las importaciones nos dan previsibilidad”, aclaró Pasman.