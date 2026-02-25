¿Burger King se va o se queda en Argentina? La decisión que tomó la matriz de la marca

Después de meses de análisis y negociaciones, Burger King Argentina continuará bajo el control del grupo mexicano Alsea, que también administra en la región marcas como Starbucks.

La decisión de no avanzar con la venta de la filial local, proceso que se evaluaba en paralelo con movimientos en México y Chile, cierra una etapa que había despertado fuerte interés empresario, aunque ninguna de las ofertas terminó de convencer a la compañía.

Durante los últimos meses, Alsea puso en revisión su operación de Burger King en distintos mercados como parte de un análisis más amplio de su portafolio regional. El objetivo era optimizar su estructura financiera y concentrar recursos en las unidades con mayor rentabilidad y proyección.

En ese contexto, la filial argentina apareció como un activo potencialmente transferible a un operador local o a un fondo de inversión con capacidad de expansión.

Entre los interesados figuraron la cadena argentina El Desembarco, que incluso llegó a comunicar que estaba cerca de quedarse con la marca .

Otro fue Desarrollos Gastronómicos SA, dueña de las pizzerías Kentucky y Sbarro en el país. Y también mostró interés el grupo ecuatoriano Int Food, que ya administró en Argentina las franquicias de Wendy's y KFC.

Sin embargo, según trascendió, las propuestas no alcanzaron el valor esperado por Alsea ni ofrecieron garantías suficientes en términos de capacidad de inversión futura, planes de expansión y estándares de calidad.

Alsea seguirá con Burger King en Argentina

Más allá del precio, la matriz mexicana evaluó el perfil estratégico de los postulantes: músculo financiero, compromiso con estándares globales y capacidad para sostener campañas de marketing y renovación de locales en un contexto argentino marcado por la alta inflación y la volatilidad cambiaria.

Christian Gurría, director general de Alsea, señaló en declaraciones a El Economista que “no hay nada concreto” respecto de una venta y que la empresa seguirá enfocada en capitalizar las marcas que actualmente opera. También adelantó que la estrategia está pensada con una mirada de largo plazo, proyectando los próximos 20 años.

Para 2026, el grupo ampliará su portafolio con la incorporación de las cadenas estadounidenses Chipotle y Raising Cane's, que se sumarán a otras marcas internacionales que ya administra, como Chili's, P.F. Chang's y The Cheesecake Factory.

Actualmente, Alsea opera 114 sucursales de Burger King en Argentina -dos en Mendoza-, además de 133 de la red de cafeterías Starbucks. BK está presente desde 1989.

La definición recuerda lo ocurrido recientemente con Carrefour Argentina, que también rechazó ofertas de compra y confirmó su permanencia en el país.