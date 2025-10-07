La cadena "tapada" que compra Burger King en Argentina y promete mantener los 116 locales

El Grupo Desembarco , dueño de El Desembarco , Mr. Tasty y Mila & Go , está en las últimas etapas de negociación para adquirir Burger King en Argentina , actualmente operada por el grupo mexicano Alsea . La operación busca garantizar la continuidad de los más de 100 locales que la cadena de hamburguesas posee en todo el país y mantener los puestos de trabajo existentes.

La empresa argentina asegura que su objetivo es sostener la red de proveedores locales y realizar una transición ordenada de la gestión, integrando Burger King a su ecosistema gastronómico y fortaleciendo su presencia en el mercado de hamburguesas y cocina urbana en Argentina .

Según publicó La Nación, la decisión de Alsea de desprenderse de Burger King en la Argentina responde a una desinversión regional más amplia. El grupo mexicano había adoptado la misma estrategia en diciembre de 2024 en España , donde vendió 54 tiendas de la cadena al fondo inglés Cinven para concentrarse en Starbucks y Domino’s. Hará lo mismo en Chile.

Desde la empresa señalaron: “Estamos llevando adelante un proceso exhaustivo de análisis operativo, laboral y comercial, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y responsable”, en referencia a la posible adquisición de Burger King Argentina .

El grupo subrayó que “el foco está puesto en preservar los puestos de trabajo, sostener la red de proveedores locales y asegurar la continuidad de la operación de los más de 100 locales que la marca posee en todo el país”. La incorporación de la cadena permitirá al Grupo Desembarco potenciar sinergias con sus operaciones actuales, ampliar su capacidad de gestión y reforzar la logística y abastecimiento de sus marcas.

Aunque la negociación no se ha cerrado formalmente, desde El Desembarco confirmaron que “el proceso se encuentra avanzado y que podría realizarse algún anuncio referido en las próximas semanas”.

Burger King, que abrió su primer local en 1989 en el barrio de Belgrano, cuenta actualmente en toda Argentina con 116 puntos de venta, entre ellos dos en Mendoza.

Expansión estratégica de Desembarco y consolidación en el mercado gastronómico argentino

La adquisición de Burger King representa un paso decisivo en la expansión del Grupo Desembarco, que combina experiencia en gestión, innovación y desarrollo de marcas propias. La empresa busca integrar la cadena a su estructura para optimizar operaciones y fortalecer su compromiso con la producción nacional y el desarrollo sustentable del mercado gastronómico en Argentina.

Burger King

Fundado en 2017 en Boedo, Buenos Aires, El Desembarco ya cuenta con más de 50 locales en Argentina, Estados Unidos y próximamente Paraguay. Con la incorporación de Burger King, el grupo planea llevar su modelo a nuevas localidades, consolidando su posición como líder en hamburguesas y cocina urbana, y reforzando su enfoque en calidad, eficiencia operativa y sostenibilidad.