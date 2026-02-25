Qué pasa con la cervecería Quilmes: avanza con retiros voluntarios y recorta drásticamente su personal

La empresa cervecera Quilmes anunció un plan de retiros voluntarios, en un contexto de fuerte caída del consumo que afecta al empleo industrial. La compañía reducirá su dotación de personal y modificará su esquema de producción para sostener la operación.

El programa de retiros voluntarios implica un recorte significativo de puestos de trabajo y forma parte de una reestructuración acordada con el gremio. La decisión se vincula con la baja de ventas, los problemas financieros y el avance de las importaciones en el mercado local.

La empresa Cervecería y Maltería Quilmes avanzará con un programa de retiros voluntarios en su planta de Zárate, donde la dotación se reducirá de 260 trabajadores a unos 80 empleados . Además, el esquema de producción pasará de tres turnos diarios a uno solo.

La medida fue acordada con la comisión interna y la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines , en medio de un desplome de las ventas cercano al 45% respecto de 2025 y dificultades financieras que arrastra la compañía.

Desde la representación sindical señalaron que el recorte se negoció para evitar un escenario más grave, como la paralización total de la planta o su cierre definitivo.

El delegado sindical Horacio Romero explicó cómo quedará la operación tras la reestructuración: “La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada”, sostuvo.

También describió el contexto general que atraviesa la actividad: “Estamos viviendo un panorama estructural que nos está arrastrando a todos”, afirmó Romero. Con la nueva estructura, la planta continuará operando pero con menor capacidad y menos personal.

La crisis industrial y las importaciones presionan sobre el empleo

El recorte de personal en Quilmes se da en un escenario de dificultades para la industria manufacturera, donde la caída del consumo interno y la mayor competencia de productos importados afectan la actividad.

Un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación, elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, señaló que las importaciones de cerveza crecieron 293% durante el primer trimestre de 2025. El aumento profundizó la competencia externa en un mercado debilitado y con presión sobre los costos de producción.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de retracción empresarial. Según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 a 490.419.

La diferencia representa la desaparición de 21.938 empresas en dos años y una pérdida estimada de 290.600 puestos de trabajo. Entre los sectores más afectados aparece la industria manufacturera, junto con transporte, comercio y servicios.