Ayuda Escolar Anual 2026: quiénes cobran y cómo será el pago en marzo

ANSES confirmó que la Ayuda Escolar Anual se pagará en marzo de 2026. El beneficio alcanza a familias con hijos escolarizados y tiene topes de ingresos.

La Ayuda Escolar Anual se pagará nuevamente en marzo de 2026, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en su sitio oficial. Este beneficio, que se cobra una vez al año, está destinado a familias con hijos en edad escolar, para cubrir gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como la compra de útiles y materiales básicos.

El acceso a la ayuda está sujeto a los mismos topes de ingresos que otras asignaciones familiares, aunque para hijos con discapacidad no se aplican límites. La acreditación se realiza en la cuenta bancaria informada una vez que ANSES valida la documentación requerida.

Ayuda Escolar 2026: topes y montos Desde ANSES aclararon que el acceso a la ayuda escolar está sujeto a los mismos topes de ingresos que rigen para otras asignaciones familiares. Según la actualización de febrero:

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.292.758

Tope individual por integrante: $2.646.379

Hijos con discapacidad: no se aplican límites de ingresos Billletes peso argentino El beneficio está dirigido a titulares de AUH y asignaciones familiares con hijos en edad escolar. Web Aunque el monto para 2026 aún no fue confirmado oficialmente, el año pasado el beneficio alcanzó $85.000. La Resolución 23/2026 de ANSES establece que la base de la ayuda es de $42.039, a la que se suma un refuerzo de $42.961, completando los $85.000 según el Decreto 63/2025.

Según cálculos, aplicando la movilidad mensual desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026, la actualización proyectada sería de $56.896, por lo que se espera que se otorgue nuevamente un refuerzo para mantener el total en $85.000.