Ayuda Escolar Anual 2026: quiénes cobran y cómo será el pago en marzo

ANSES confirmó que la Ayuda Escolar Anual se pagará en marzo de 2026. El beneficio alcanza a familias con hijos escolarizados y tiene topes de ingresos.

El pago de la Ayuda Escolar Anual se realizará de forma masiva durante marzo, según informó ANSES.
El pago de la Ayuda Escolar Anual se realizará de forma masiva durante marzo, según informó ANSES.

El acceso a la ayuda está sujeto a los mismos topes de ingresos que otras asignaciones familiares, aunque para hijos con discapacidad no se aplican límites. La acreditación se realiza en la cuenta bancaria informada una vez que ANSES valida la documentación requerida.

Ayuda Escolar 2026: topes y montos

Desde ANSES aclararon que el acceso a la ayuda escolar está sujeto a los mismos topes de ingresos que rigen para otras asignaciones familiares. Según la actualización de febrero:

  • Ingreso máximo del grupo familiar: $5.292.758

  • Tope individual por integrante: $2.646.379

  • Hijos con discapacidad: no se aplican límites de ingresos

El beneficio está dirigido a titulares de AUH y asignaciones familiares con hijos en edad escolar.

El beneficio está dirigido a titulares de AUH y asignaciones familiares con hijos en edad escolar.

Aunque el monto para 2026 aún no fue confirmado oficialmente, el año pasado el beneficio alcanzó $85.000. La Resolución 23/2026 de ANSES establece que la base de la ayuda es de $42.039, a la que se suma un refuerzo de $42.961, completando los $85.000 según el Decreto 63/2025.

Según cálculos, aplicando la movilidad mensual desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026, la actualización proyectada sería de $56.896, por lo que se espera que se otorgue nuevamente un refuerzo para mantener el total en $85.000.

Pagos, beneficiarios y cómo organizarse para cobrar

La Ayuda Escolar se abona una vez al año a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), con hijos escolarizados desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. Para hijos con discapacidad no existe límite de edad.

Las familias que no cobren automáticamente deberán presentar el certificado de escolaridad.

Las familias que no cobren automáticamente deberán presentar el certificado de escolaridad.

“Como cada año, el pago masivo se realizará en marzo”, indicó ANSES. Quienes no cobren automáticamente, podrán recibirlo a los 60 días de acreditar la escolaridad. Este esquema permite que las familias planifiquen sus gastos de manera anticipada. Es recomendable revisar que la documentación esté completa y que la cuenta bancaria informada esté activa, para evitar demoras.

