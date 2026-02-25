25 de febrero de 2026 - 11:34

Grinman: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio para tener una Argentina normal"

El presidente de la Cámara de Comercio se refirió al panorama actual del país luego de la reunión con el jefe de Gabinete y otros referentes empresarios (el "G6").

Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio.

Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio.

Foto:

CAC
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El recorte de personal se acordó con el gremio para sostener la continuidad de la producción.

Qué pasa con la cervecería Quilmes: avanza con retiros voluntarios y recorta drásticamente su personal

Por Redacción Economía
Cerró Fate tras 80 años de historia y la UIA expresó su preocupación

La UIA lamentó el cierre de Fate: cuántos puestos de trabajo perdió la industria en los últimos dos años

Por Redacción Economía

Las declaraciones se produjeron un día después de una reunión de una hora y media con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, en la antesala de la votación clave en el Senado sobre la reforma laboral prevista para este viernes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/2026382051382014464?s=20&partner=&hide_thread=false

“No se está atravesando un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento económico, pero también cuestiones un poquito duras para los distintos sectores. Entendemos que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante”, afirmó Grinman en diálogo con radio Mitre.

El dirigente empresarial planteó que la Argentina atraviesa un proceso de reconstrucción. “Destruir se destruye muy rápido y construir lleva mucho tiempo. Argentina en este momento se está construyendo. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, aun cuando no la estemos pasando bien”, expresó.

En ese marco, reconoció el impacto del contexto sobre el comercio.

“Yo no lo llamaría parate. Hay un amesetamiento”, señaló al referirse a la caída del consumo.

Fue ahí cuando dejó la frase más contundente: “Es cierto que ha mermado, pero sabemos que esto va a funcionar. Es duro reconocerlo, pero algunos vamos a quedar en el camino. Si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros hijos y nietos tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, vale la pena”.

Trabajadores protestan en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos
Trabajadores protestan en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos

Trabajadores protestan en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos

Grinman sostuvo que no existen cifras exactas sobre cierres de comercios, aunque aseguró que en su sector el empleo se mantiene estable entre altas y bajas. “En la industria puede haber, en la construcción también, pero en el comercio no”, indicó respecto de las pequeñas y medianas empresas.

El titular de la CAC integró el grupo de seis cámaras empresarias que se reunieron con Adorni en la Casa Rosada. Del encuentro participaron representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Bancos Argentinos.

Adorni nos escuchó, tuvimos un intercambio interesante y nos aseguró que el modelo que está implementando este Gobierno no va a cambiar”, destacó.

dólar lunes 23 febrero

"Argentina aún sigue siendo el tercer país del mundo más cerrado en término de aranceles", reconoció Grinman

Grinman también se refirió a dos ejes sensibles para el sector privado: el tipo de cambio (hoy a $1.400) y la apertura de importaciones.

“Siempre han sido problemas en la Argentina. El sector exportador quiere un dólar más alto y el importador uno más bajo”, explicó.

En cuanto a las importaciones, pidió “ser cuidadosos” y recordó que el país continúa entre los más cerrados del mundo en términos arancelarios.

“Lo que se importa hoy debe ser el 2 o 3% del consumo. No molesta en términos generales, pero hay sectores a los que les impacta profundamente, en parte por la elevada carga tributaria”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Exportaciones de vino con un panaroma complejo.

Vitivinicultura: repuntaron las exportaciones de graneles, pero la uva no tiene precio

Por Sandra Conte
¿Burger King se queda o se va de Argentina? La decisión que tomó la dueña de la marca

¿Burger King se va o se queda en Argentina? La decisión que tomó la matriz de la marca

Por Redacción Economía
La BCM impulsa una nueva etapa con foco en modernización tecnológica y servicios financieros.

Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM): inversiones y negocios impulsan una nueva etapa instituciona

Por Redacción Economía
Luciano Pugni dueño de la cadena de kioscos Yes pasó por Valor Agregado

Luciano Pugni de Kioscos Yes: "La clave fue estandarizar y animarnos a profesionalizar un rubro muy atomizado"

Por Soledad Gonzalez