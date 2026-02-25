Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobrará una niñera en marzo por media jornada

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumentosalarial del 3% en total y cobrarán además un bono no remunerativo según las horas trabajadas. La actualización fue definida tras la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y contempla subas en dos tramos durante febrero y marzo de 2026, junto con sumas adicionales a cargo de los empleadores.
El esquema incluye incrementos del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo, además de pagos extraordinarios que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas.
Cómo es el aumento y el bono para empleadas domésticas
El personal doméstico recibirá un aumento salarial del 3% en dos etapas. El ajuste fue acordado tras la reunión de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto a la comisión sectorial en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la información oficial, el esquema de bonos queda definido de la siguiente manera:
Hasta 12 horas semanales: $8.000
Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500
Más de 16 horas semanales: $20.000
Escala salarial completa para empleadas domésticas con aumento
Con el incremento del 1,5% aplicado desde febrero, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció los nuevos valores mínimos para empleadas domésticas según categoría y modalidad de trabajo.
Valores mínimos vigentes (febrero 2026)
Supervisión
Con retiro: $3.953,99 por hora | $493.250,51 mensuales
Sin retiro: $4.317,86 por hora | $547.807,65 mensuales
Tareas específicas
Con retiro: $3.751,59 por hora | $459.265,69 mensuales
Sin retiro: $4.100,04 por hora | $509.632,55 mensuales
Caseros
Sin retiro: $3.546,66 por hora | $448.433,64 mensuales
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.546,66 por hora | $448.433,64 mensuales
Sin retiro: $3.952,85 por hora | $498.106,74 mensuales
Tareas generales
Con retiro: $3.298,88 por hora | $404.702,97 mensuales
Sin retiro: $3.546,66 por hora | $448.434,64 mensuales
Además, el cálculo salarial contempla adicionales obligatorios como antigüedad (1% por año trabajado) y zona desfavorable (30%). La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares estableció también el pago de asignaciones no remunerativas durante ambos meses. La información fue publicada por Ignacio Online como fuente de referencia.
Cuánto cobrará una niñera por 4 horas diarias con aumento y bono
Una niñera que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana cumple unas 20 horas semanales, por lo que corresponde al tramo de más de 16 horas.
Esto implica:
Valor hora cuidado de personas con retiro (febrero): $3.546,66