Empleadas domésticas: sueldo marzo 2026 y cuánto ganan las niñeras por 4 horas

Escala salarial vigente en marzo 2026 para empleadas domésticas y cálculo mensual para niñeras con jornada reducida.

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

Las empleadas domésticas ya tienen confirmados los valores que rigen para marzo de 2026, de acuerdo con la escala oficial vigente. La actualización salarial impacta en todas las categorías del régimen de casas particulares, incluidas las trabajadoras dedicadas al cuidado de niños.

El salario varía según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.

Empleadas domésticas: sueldo en marzo de 2026 y cuánto gana el personal de limpieza

Las tareas generales incluyen limpieza, cocina y mantenimiento del hogar.

Empleadas domésticas: sueldo febrero 2026 en tareas generales y cuánto ganan por 4 horas

La escala de sueldos establece montos por hora y sueldos mensuales diferenciados según la categoría y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro. Estos valores deben aplicarse para la liquidación de haberes correspondientes a marzo.

Escala salarial completa de empleadas domésticas en marzo 2026

Para marzo 2026, la escala salarial oficial fija los importes mínimos que deben respetarse en todo el país. Los valores varían según la categoría laboral y el tipo de contratación, y constituyen el piso obligatorio para empleadores registrados. Los importes mínimos vigentes por categoría son los siguientes:

Supervisora

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para Tareas Específicas

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • Valor único: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Asistencia y Cuidado de Personas (niñeras)

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para Tareas Generales

  • Con retiro: $3.250,13 por hora / $398.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

La normativa establece que si una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, corresponde abonarle la mejor remunerada.

Cuánto ganan las niñeras en marzo 2026 por 4 horas diarias

Las niñeras están encuadradas dentro de la cuarta categoría – asistencia y cuidado de personas. Si trabajan 4 horas por día, 5 días a la semana, cumplen aproximadamente 80 horas mensuales.

Con retiro, al valor de $3.494,25 por hora, el ingreso mensual estimado es de alrededor de $279.540. En el caso de modalidad sin retiro, con una hora pagada a $3.894,43, el sueldo mensual asciende a aproximadamente $311.554.

A estos montos se les deben sumar los adicionales vigentes, como el 1% por año trabajado en concepto de antigüedad y el plus por zona desfavorable en las jurisdicciones donde corresponde, además de los aportes y derechos laborales establecidos por ley.

