Empleadas domésticas: sueldo marzo 2026 y cuánto ganan las niñeras por 4 horas

Las empleadas domésticas ya tienen confirmados los valores que rigen para marzo de 2026 , de acuerdo con la escala oficial vigente. La actualización salarial impacta en todas las categorías del régimen de casas particulares, incluidas las trabajadoras dedicadas al cuidado de niños.

Empleadas domésticas: sueldo en marzo de 2026 y cuánto gana el personal de limpieza

La escala de sueldos establece montos por hora y sueldos mensuales diferenciados según la categoría y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro. Estos valores deben aplicarse para la liquidación de haberes correspondientes a marzo.

Para marzo 2026, la escala salarial oficial fija los importes mínimos que deben respetarse en todo el país . Los valores varían según la categoría laboral y el tipo de contratación, y constituyen el piso obligatorio para empleadores registrados. Los importes mínimos vigentes por categoría son los siguientes:

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

Valor único: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

SALARIO2 Web

Asistencia y Cuidado de Personas (niñeras)

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para Tareas Generales

Con retiro: $3.250,13 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

La normativa establece que si una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, corresponde abonarle la mejor remunerada.

Cuánto ganan las niñeras en marzo 2026 por 4 horas diarias

Las niñeras están encuadradas dentro de la cuarta categoría – asistencia y cuidado de personas. Si trabajan 4 horas por día, 5 días a la semana, cumplen aproximadamente 80 horas mensuales.

Empleadas domésticas.jpg

Con retiro, al valor de $3.494,25 por hora, el ingreso mensual estimado es de alrededor de $279.540. En el caso de modalidad sin retiro, con una hora pagada a $3.894,43, el sueldo mensual asciende a aproximadamente $311.554.

A estos montos se les deben sumar los adicionales vigentes, como el 1% por año trabajado en concepto de antigüedad y el plus por zona desfavorable en las jurisdicciones donde corresponde, además de los aportes y derechos laborales establecidos por ley.