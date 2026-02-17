Milei recibió al CEO del gigante minero Vicuña tras el anuncio de inversión récord de US$ 18.000 millones

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre , tras el anuncio de este lunes de lo que fue denominado por el Gobierno como la “mayor inversión extranjera directa en la historia del país”.

Durante el encuentro, las autoridades de la compañía destacaron que esta decisión se sustenta en el marco de “previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI )”, impulsado por el Gobierno. Señalaron que, sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina.

Se estiman así “US$ 18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. De ese total, se prevén US$ 7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre en 2030”.

Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, posicionará a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, indicó el Gobierno en un comunicado.

También participaron de la reunión de trabajo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En este sentido, el canciller Quirno dejó un mensaje en X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”.

No hay feriados para las inversiones! La Argentina será próspera https://t.co/zhbuQX7m7u

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, festejó hoy el acuerdo entre la Nación y la multinacional Vicuña Corp. para la explotación de cobre en la región de Cuyo y dijo que representa un hito “histórico”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/2023565583942312021?s=20&partner=&hide_thread=false San Juan da un paso histórico.



El plan de inversiones de Vicuña por USD 18.000 millones en 10 años para el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol marca un antes y un después para nuestra provincia.



Más producción, más exportaciones y más empleo para los sanjuaninos.



Desde el… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) February 17, 2026

Orrego calificó de “histórico” al acuerdo que creará puestos de trabajo en la región y lo dio a conocer en su cuenta oficial de X.

“San Juan da un paso histórico. El plan de inversiones de Vicuña por USD 18.000 millones en 10 años para el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol marca un antes y un después para nuestra provincia”, dijo desde sus redes sociales y añadió que habrá “más producción, más exportaciones y más empleo para los sanjuaninos”.

Por último, afirmó que “desde el Gobierno vamos a acompañar este proceso con reglas claras, control ambiental y desarrollo de proveedores locales, para que el crecimiento quede en San Juan”.