15 de febrero de 2026 - 20:33

Polémico: José Mayans comparó a Javier Milei con Videla tras la media sanción de la reforma laboral

Mayans calificó el proyecto como “regresivo e inconstitucional” y anticipó un escenario de conflictividad judicial si se convierte en ley.

Mayans advirtió que la reforma laboral es “regresiva e inconstitucional”. (foto: archivo)

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de la aprobación en el Senado de la reforma laboral, el senador José Mayans reiteró sus cuestionamientos al proyecto y protagonizó una fuerte polémica. El legislador comparó al presidente Javier Milei con Jorge Rafael Videla: “Tiene comportamientos parecidos”.

“Videla no tenía el Parlamento, hacían lo que querían de la ley y aplicaron este programa económico y social”, sostuvo el legislador, quien también mencionó antecedentes históricos y cuestionó el rumbo del Gobierno nacional.

Ante la consulta directa sobre si estaba equiparando al mandatario con el exdictador, respondió: “Tiene comportamientos parecidos”, y justificó su postura en lo que definió como “actitudes autoritarias”. Además, lanzó duras acusaciones: “Amenaza a todos aquellos que disputan su poder con todo el poder del Estado”.

Embed - JOSÉ MAYANS: "Veo un escenario de VIOLENCIA SOCIAL INMINENTE"

En declaraciones a radio Splendid, el formoseño calificó la reforma laboral como “regresiva e inconstitucional” y advirtió que, si se aplica, “van a ir después en forma masiva a la Justicia a reclamar”, al considerar que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Mayans también se mostró desafiante ante la posibilidad de una denuncia en su contra: “Que denuncie todo lo que quieran. Yo soy legislador, tengo fuero parlamentario y estoy para decir lo que pienso”.

Embed

En paralelo, cuestionó con dureza a gobernadores y legisladores peronistas que votaron a favor de la iniciativa. Mencionó, entre otros, a Osvaldo Jaldo, Alejandra Vigo, Gustavo Sáenz y al exgobernador Carlos Rovira, a quienes acusó de priorizar “negocios particulares” por sobre los principios del justicialismo.

Además, denunció que el oficialismo consiguió apoyos mediante promesas y presiones políticas, en un tratamiento legislativo que calificó como “desastroso”.

