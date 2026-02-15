Polémico: José Mayans comparó a Javier Milei con Videla tras la media sanción de la reforma laboral

Luego de la aprobación en el Senado de la reforma laboral, el senador José Mayans reiteró sus cuestionamientos al proyecto y protagonizó una fuerte polémica. El legislador comparó al presidente Javier Milei con Jorge Rafael Videla: “Tiene comportamientos parecidos”.
“Videla no tenía el Parlamento, hacían lo que querían de la ley y aplicaron este programa económico y social”, sostuvo el legislador, quien también mencionó antecedentes históricos y cuestionó el rumbo del Gobierno nacional.
Ante la consulta directa sobre si estaba equiparando al mandatario con el exdictador, respondió: “Tiene comportamientos parecidos”, y justificó su postura en lo que definió como “actitudes autoritarias”. Además, lanzó duras acusaciones: “Amenaza a todos aquellos que disputan su poder con todo el poder del Estado”.
Embed - JOSÉ MAYANS: "Veo un escenario de VIOLENCIA SOCIAL INMINENTE"
En declaraciones a radio Splendid, el formoseño calificó la reforma laboral como “regresiva e inconstitucional” y advirtió que, si se aplica, “van a ir después en forma masiva a la Justicia a reclamar”, al considerar que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Mayans también se mostró desafiante ante la posibilidad de una denuncia en su contra: “Que denuncie todo lo que quieran. Yo soy legislador, tengo fuero parlamentario y estoy para decir lo que pienso”.
En paralelo, cuestionó con dureza a gobernadores y legisladores peronistas que votaron a favor de la iniciativa. Mencionó, entre otros, a Osvaldo Jaldo, Alejandra Vigo, Gustavo Sáenz y al exgobernador Carlos Rovira, a quienes acusó de priorizar “negocios particulares” por sobre los principios del justicialismo.
Además, denunció que el oficialismo consiguió apoyos mediante promesas y presiones políticas, en un tratamiento legislativo que calificó como “desastroso”.