Jubilados y pensionados de Anses: cuándo cobro en marzo de 2026 y de cuánto es el aumento

La ANSES confirmó el aumento que recibirán los jubilados y pensionados en marzo de 2026, en base a la fórmula de movilidad vigente. El ajuste se calcula según el último dato de inflación publicado por el INDEC y modifica los montos de todas las prestaciones previsionales.

Con esta actualización, ya se conocen los valores que percibirán los beneficiarios en el próximo cobro , incluyendo jubilaciones mínimas y máximas, pensiones y el bono extraordinario que continuará vigente para los haberes más bajos.

El incremento se definió a partir del último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que precisó que “la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%” . Ese porcentaje se aplica sobre los haberes y determina el aumento que impacta en marzo.

Según establece el Decreto 274/2024, “los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se determina en función del último índice de inflación informado oficialmente” . Además, la normativa señala que “el objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios” .

La jubilación mínima supera los $439.000 con el bono extraordinario incluido.

Con el aumento aplicado, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.495,16

Jubilación máxima: $2.486.347,64

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $258.649,34

PNC para madres de siete hijos: $369.495,16

Créditos ANSES.jpg ANSES definió el calendario de cobro según la terminación del DNI.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante marzo. Con el refuerzo, la jubilación mínima asciende a $439.495,16, la PUAM llega a $365.596,53 y la PNC por invalidez o vejez a $328.649,34. En el caso de las madres de siete hijos, el total con bono alcanza los $439.495,16.

El adicional se paga completo a quienes cobran la mínima y de forma proporcional a quienes la superan, hasta el tope fijado por ANSES.

Calendario de cobro para jubilados y pensionados en marzo 2026

La ANSES informó el cronograma de pagos para marzo. Los jubilados con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de marzo de 2026

DNI 1: 10 de marzo de 2026

DNI 2: 11 de marzo de 2026

DNI 3: 12 de marzo de 2026

DNI 4: 13 de marzo de 2026

DNI 5: 16 de marzo de 2026

DNI 6: 17 de marzo de 2026

DNI 7: 18 de marzo de 2026

DNI 8: 19 de marzo de 2026

DNI 9: 20 de marzo de 2026

Quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán en las siguientes fechas:

DNI 0 y 1: 23 de marzo de 2026

DNI 2 y 3: 25 de marzo de 2026

DNI 4 y 5: 26 de marzo de 2026

DNI 6 y 7: 27 de marzo de 2026

DNI 8 y 9: 30 de marzo de 2026

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el pago será: