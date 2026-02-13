13 de febrero de 2026 - 09:21

Jubilados y pensionados de Anses: cuándo cobro en marzo de 2026 y de cuánto es el aumento

Anses aplicará un aumento a jubilados en marzo según la inflación medida por el Indec. Además, continuará el bono para quienes cobran la mínima.

El aumento de marzo se calcula en base al 2,9% de inflación informado por el INDEC.

La ANSES confirmó el aumento que recibirán los jubilados y pensionados en marzo de 2026, en base a la fórmula de movilidad vigente. El ajuste se calcula según el último dato de inflación publicado por el INDEC y modifica los montos de todas las prestaciones previsionales.

Con esta actualización, ya se conocen los valores que percibirán los beneficiarios en el próximo cobro, incluyendo jubilaciones mínimas y máximas, pensiones y el bono extraordinario que continuará vigente para los haberes más bajos.

Jubilados y pensionados de ANSES: de cuánto es el aumento y cuánto cobrarán en marzo

El incremento se definió a partir del último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que precisó que “la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%”. Ese porcentaje se aplica sobre los haberes y determina el aumento que impacta en marzo.

La jubilación mínima supera los $439.000 con el bono extraordinario incluido.

Según establece el Decreto 274/2024, “los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se determina en función del último índice de inflación informado oficialmente”. Además, la normativa señala que “el objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios”.

Con el aumento aplicado, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.495,16

  • Jubilación máxima: $2.486.347,64

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53

  • Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $258.649,34

  • PNC para madres de siete hijos: $369.495,16

ANSES definió el calendario de cobro según la terminación del DNI.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante marzo. Con el refuerzo, la jubilación mínima asciende a $439.495,16, la PUAM llega a $365.596,53 y la PNC por invalidez o vejez a $328.649,34. En el caso de las madres de siete hijos, el total con bono alcanza los $439.495,16.

El adicional se paga completo a quienes cobran la mínima y de forma proporcional a quienes la superan, hasta el tope fijado por ANSES.

Calendario de cobro para jubilados y pensionados en marzo 2026

La ANSES informó el cronograma de pagos para marzo. Los jubilados con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI:

  • DNI 0: 9 de marzo de 2026

  • DNI 1: 10 de marzo de 2026

  • DNI 2: 11 de marzo de 2026

  • DNI 3: 12 de marzo de 2026

  • DNI 4: 13 de marzo de 2026

  • DNI 5: 16 de marzo de 2026

  • DNI 6: 17 de marzo de 2026

  • DNI 7: 18 de marzo de 2026

  • DNI 8: 19 de marzo de 2026

  • DNI 9: 20 de marzo de 2026

Quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán en las siguientes fechas:

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo de 2026

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo de 2026

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo de 2026

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo de 2026

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo de 2026

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el pago será:

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo de 2026

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo de 2026

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo de 2026

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo de 2026

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo de 2026

