17 de febrero de 2026 - 13:14

Autónomos: ARCA confirmó los nuevos montos con actualización en febrero 2026

ARCA actualizó los montos de Autónomos desde febrero 2026 con un ajuste del 2,85% según la movilidad previsional vigente.

El 30 de junio vence el plazo para empleados en relación de dependencia que deben declarar Bienes Personales ante ARCA.

El 30 de junio vence el plazo para empleados en relación de dependencia que deben declarar Bienes Personales ante ARCA.

Foto:

Freepik
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El programa apunta a que los contribuyentes corrijan inconsistencias antes de una fiscalización tradicional.

Cumplimiento fiscal: ARCA reglamentó el programa para facilitar el cumplimiento tributario voluntario

Por Redacción Economía
Explotación laboral e infantil en Río Negro y Entre Ríos.

Explotación laboral e infantil: encontraron 51 casos, entre ellos un niño que trabaja por $10 mil semanales

Por Redacción Policiales

Los valores impactan en todas las categorías, incluidos los regímenes diferenciales y especiales. El ajuste responde a la variación mensual establecida por la normativa actual y modifica las cuotas que vencen este mes.

Cuáles son los montos actualizados de autónomos en febrero

ARCA informó que los importes se actualizaron conforme al esquema de movilidad previsional. Desde el organismo señalaron: “Los montos de las cuotas de autónomos se ajustan por la movilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es decir, las subas acompañan el incremento de las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

ARCA
ARCA oficializó una actualización del régimen de información que regula el reporte de movimientos vinculados a activos virtuales y cuentas digitales.

ARCA oficializó una actualización del régimen de información que regula el reporte de movimientos vinculados a activos virtuales y cuentas digitales.

En las categorías generales, los valores desde febrero 2026 quedaron fijados en:

  • Categoría I: $64.531,26.

  • Categoría II: $90.342,38.

  • Categoría III: $129.061,38.

  • Categoría IV: $206.498,12.

  • Categoría V: $283.933,80.

Para quienes realizan actividades penosas o riesgosas, los montos actualizados serán:

  • Categoría I’ (I prima): $70.581,07.

  • Categoría II’ (II prima): $98.811,98.

  • Categoría III’ (III prima): $141.160,89.

  • Categoría IV’ (IV prima): $225.857,32.

  • Categoría V’ (V prima): $310.552,60.

En cuanto a otros regímenes, ARCA detalló que las afiliaciones voluntarias y menores de 21 años pagarán $64.531,26. Los beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, reingresen o continúen en actividad abonarán $54.448,25. Las amas de casa con aporte reducido (Ley Nº 24.828) deberán pagar $22.182,62.

Billete peso argentino
Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Para las categorías vigentes hasta febrero de 2007, los valores van desde $50.332,48 (Categoría A) hasta $774.359,80 (Categorías I y J), según la escala correspondiente.

Cómo se aplica la actualización mensual y por qué suben los montos

El incremento aplicado en febrero fue del 2,85%, en línea con la movilidad previsional. Según explicó ARCA, el ajuste sigue la evolución de las jubilaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Además, el organismo recordó: “Debido a ello, desde abril de 2024, conforme al Decreto 274/2024, la movilidad se aplica todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta directamente en los aportes de autónomos”. De esta manera, los montos de autónomos se actualizan de forma mensual y acompañan la variación de precios, generando ajustes periódicos en las cuotas a pagar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reglamentaron el nuevo blanqueo para sacar los dólares del colchón (Imagen ilustrativa)

Reglamentaron el nuevo blanqueo para "sacar los dólares del colchón": cómo deben hacerse las operaciones

Por Redacción Economía
El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

Empleadas domésticas: sueldo marzo 2026 y cuánto ganan las niñeras por 4 horas

Por Melisa Sbrocco
https://www.losandes.com.ar/economia/anses-febrero-2026-fechas-cobro-y-montos-actualizados-auh-y-suaf-n5980146

Vuelve el reintegro de $24.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
La Ayuda Escolar se acredita una vez al año y requiere certificado de alumno regular.

Ayuda Escolar ANSES 2026: cómo inscribirse y quiénes pueden cobrar los $85.000

Por Redacción Economía