Autónomos: ARCA confirmó los nuevos montos con actualización en febrero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos montos que deberán pagar los autónomos desde el 15 de febrero de 2026. La actualización corresponde al período devengado febrero y se aplicó según el esquema de movilidad vigente.

Los valores impactan en todas las categorías, incluidos los regímenes diferenciales y especiales. El ajuste responde a la variación mensual establecida por la normativa actual y modifica las cuotas que vencen este mes.

ARCA informó que los importes se actualizaron conforme al esquema de movilidad previsional. Desde el organismo señalaron: “ Los montos de las cuotas de autónomos se ajustan por la movilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) . Es decir, las subas acompañan el incremento de las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

En las categorías generales, los valores desde febrero 2026 quedaron fijados en:

Para quienes realizan actividades penosas o riesgosas, los montos actualizados serán:

Categoría I’ (I prima): $70.581,07.

Categoría II’ (II prima): $98.811,98.

Categoría III’ (III prima): $141.160,89.

Categoría IV’ (IV prima): $225.857,32.

Categoría V’ (V prima): $310.552,60.

En cuanto a otros regímenes, ARCA detalló que las afiliaciones voluntarias y menores de 21 años pagarán $64.531,26. Los beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, reingresen o continúen en actividad abonarán $54.448,25. Las amas de casa con aporte reducido (Ley Nº 24.828) deberán pagar $22.182,62.

Para las categorías vigentes hasta febrero de 2007, los valores van desde $50.332,48 (Categoría A) hasta $774.359,80 (Categorías I y J), según la escala correspondiente.

Cómo se aplica la actualización mensual y por qué suben los montos

El incremento aplicado en febrero fue del 2,85%, en línea con la movilidad previsional. Según explicó ARCA, el ajuste sigue la evolución de las jubilaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Además, el organismo recordó: “Debido a ello, desde abril de 2024, conforme al Decreto 274/2024, la movilidad se aplica todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta directamente en los aportes de autónomos”. De esta manera, los montos de autónomos se actualizan de forma mensual y acompañan la variación de precios, generando ajustes periódicos en las cuotas a pagar.