4 de marzo de 2026 - 12:05

La yerba mate más vendida no es la que pensabas: cambió el ranking y bajó una marca icónica

Las cifras del 2025 confirman que las yerbateras correntinas siguen ostentando el liderazgo del negocio.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El mercado de la yerba mate argentino vivió un cambio histórico en 2025 con la publicación del ranking anual de ventas al mercado interno, que mide cuántos kilos despachó cada empresa a lo largo del año. El que rondó los 267 millones en total.

La yerba más vendida en el país fue la correntina Playadito, que con sus 56,7 millones de kilos le quitó la primera posición a la firma -también correntina- Las Marías, que maneja marcas icónicas como Taragüí, Unión y Mañanita (casi 49,1 millones).

Yerba mate Playadito
Yerba mate Playadito

Yerba mate Playadito

Los datos, informados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y publicados por el medio Plan B, están basados en los volúmenes comercializados en el mercado doméstico, revelan novedades y movimientos importantes entre las principales marcas del país.

La Cooperativa de Productores de Colonia Liebig, con su marca Playadito, no solo se ubicó por encima de todas las demás sino que también marcó un récord dentro del ranking. Es la primera vez en décadas que una yerba distinta a la de Las Marías lidera el volumen vendido en el país.

En 2024, Playadito ostentó ventas por 47,1 millones, redondeando un incremento anual de casi 20% para el 2025.

Por su parte, las marcas comercializadas por Las Marías mantuvo casi el mismo volumen de ventas que en 2024.

Yerba mate Mañanita, Taragüí, Unión (Las Marías)
Yerba mate Mañanita, Taragüí, Unión (Las Marías)

Yerba mate Mañanita, Taragüí, Unión (Las Marías)

En tanto, la cordobesa CBSé, conocida por sus mezclas de yerba mate saborizadas e innovadoras, completó el podio de 2025 con 24,5 millones, al ubicarse tercera en ventas, manteniéndose como una de las principales marcas del mercado argentino. Subió un puesto respecto a 2024.

Yerba mate CBSé
Yerba mate CBSé

Yerba mate CBSé

Yerba más vendida en Argentina: el ranking de 2025

  1. Playadito – 56,7 millones de kilos
  2. Las Marías – 49,05 millones
  3. CBSé - 24,5 millones
  4. La Cachuera (fuerte en exportación y mercado interno) - 19,9 millones
  5. Cordeiro (marca “Verdeflor”) - 15,5 millones
  6. Rosamonte (identidad tradicional) - 14,3 millones
  7. Yerbatera Misiones SRL (produce marcas como Nobleza Gaucha y Cruz de Malta) - 10,9 millones
  8. Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo - 9,3 millones
  9. Llorente & Cía - 8,9 millones
  10. Piporé (reingresó al top 10) - 6,7 millones
  11. Andresito - 6,6 millones
  12. Cachamate - 6,3 millones
  13. Romance - 5,7 millones
  14. Navar SRL - 4,7 millones
  15. Establecimiento Imhoff - 4,2 millones

