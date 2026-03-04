La yerba mate más vendida no es la que pensabas: cambió el ranking y bajó una marca icónica

Las cifras del 2025 confirman que las yerbateras correntinas siguen ostentando el liderazgo del negocio.

¿Cuál es la marca de yerba mate más vendida en Argentina?

El mercado de la yerba mate argentino vivió un cambio histórico en 2025 con la publicación del ranking anual de ventas al mercado interno, que mide cuántos kilos despachó cada empresa a lo largo del año. El que rondó los 267 millones en total.

La yerba más vendida en el país fue la correntina Playadito, que con sus 56,7 millones de kilos le quitó la primera posición a la firma -también correntina- Las Marías, que maneja marcas icónicas como Taragüí, Unión y Mañanita (casi 49,1 millones).

Yerba mate Playadito Yerba mate Playadito Web Los datos, informados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y publicados por el medio Plan B, están basados en los volúmenes comercializados en el mercado doméstico, revelan novedades y movimientos importantes entre las principales marcas del país.

La Cooperativa de Productores de Colonia Liebig, con su marca Playadito, no solo se ubicó por encima de todas las demás sino que también marcó un récord dentro del ranking. Es la primera vez en décadas que una yerba distinta a la de Las Marías lidera el volumen vendido en el país.

En 2024, Playadito ostentó ventas por 47,1 millones, redondeando un incremento anual de casi 20% para el 2025.