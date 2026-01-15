No la tires: cómo reciclar y mezclar la yerba mate con vinagre para renovar las energías de tu casa

La yerba mate usada se puede reciclar para transformarla en residuo cotidiano para macetas biodegradables, las cuales se pueden destinar a la siembra de semillas y al trasplante de brotes pequeños. La práctica se ha vuelto popular entre personas que buscan alternativas simples para reducir desechos dentro de casa.

No necesitas veneno: el único materiales que debes reciclar para deshacerte de las hormigas en verano

No los tires: cómo reciclar los envoltorios de regalos que usaste para Navidad

La elaboración se realiza a través de un procedimiento manual que permite moldear recipientes firmes y funcionales sin necesidad de herramientas complejas . La difusión de esta técnica se intensificó en los últimos meses a partir de contenidos publicados en plataformas digitales.

Reciclar la yerba mate puede ser clave para la fertilidad y salud de tus plantas.

- Yerba mate usada. Se puede utilizar la que queda en el mate luego de cebar, tanto húmeda como parcialmente seca. Conviene juntar una cantidad suficiente para que la maceta tenga buen espesor y resistencia.

- Harina común. Funciona como aglutinante y permite que la mezcla adquiera una consistencia firme una vez seca.

- Vinagre blanco. Aporta propiedades desinfectantes y ayuda a conservar la mezcla durante el proceso de secado.

- Agua caliente. Facilita la integración de la harina y permite formar una pasta homogénea.

- Recipiente para mezclar. Puede ser un bol, una olla chica o cualquier envase profundo que permita trabajar cómodamente la mezcla.

- Vaso, frasco o recipiente rígido para usar como molde. Define la forma y el tamaño de la maceta.

- Elemento para proteger la superficie de trabajo. Papel, cartón o plástico sirven para evitar manchas y restos de mezcla sobre la mesa.

Plantas Yerba mate usada: fertilizante natural para jardín, jardinería y plantas.

Paso a paso

- Preparar el espacio de trabajo. Cubrir la mesa o la superficie donde se va a trabajar con papel o plástico y disponer todos los materiales a mano para evitar interrupciones durante el proceso.

- Colocar el agua caliente en el recipiente. Verter una cantidad moderada que permita hidratar la harina sin que la mezcla quede demasiado líquida.

- Incorporar la harina de forma gradual. Agregar pequeñas porciones mientras se mezcla hasta obtener una pasta espesa y uniforme, sin grumos.

- Sumar la yerba mate usada. Incorporar la yerba a la pasta y mezclar hasta que quede bien distribuida y la masa adquiera una textura consistente.

- Añadir el vinagre blanco. Verter un chorrito sobre la mezcla y volver a integrar todos los componentes hasta lograr una masa homogénea y maleable.

- Preparar el molde. Elegir el vaso o frasco que dará forma a la maceta y, si se desea, humedecer ligeramente su superficie para facilitar el desmolde.

- Formar la maceta. Tomar porciones de la mezcla y presionarlas contra las paredes internas del molde hasta cubrirlo por completo y alcanzar el espesor deseado.

- Realizar los orificios de drenaje. Hacer pequeños agujeros en la base para permitir que el agua de riego pueda escurrir y no se acumule en el interior.

- Aplicar barniz si se desea. Una vez seca, cubrir la superficie externa con una capa de barniz para reforzar la estructura y prolongar su duración antes de su uso.