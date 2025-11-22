El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: Santero, Llaver y Vicino, protagonistas del Gran Premio Coronación

El Turismo Nacional vuelve a San Martín después de once años y lo hará con el Gran Premio Coronación, que se correrá el 28, 29 y 30 de noviembre en el autódromo Jorge Ángel Peña. El regreso llega con un fuerte condimento local: Julián Santero , bicampeón de la Clase 3, celebrará su título en su provincia.

Esta no será una vuelta cualquiera. No es un simple retorno al calendario. Es el regreso con sabor mendocino, con el piloto de Guaymallén consagrado de manera anticipada y con la chance de celebrar un título nacional frente a su gente, en el mismo trazado donde dio sus primeros pasos.

La venta de entradas lo demuestra. Online, en comercios, en puntos de pago de toda la provincia: la organización desplegó una red enorme porque sabe lo que viene. El público mendocino siempre respondió al automovilismo, y después de once años sin TN, la convocatoria promete ser multitudinaria. El Este quiere volver a llenarse de motores.

Campeón anticipado. El piloto mendocino festejó su segundo título en el Turismo Nacional y celebrará en Mendoza con su gente.

Además de Santero, la bandera mendocina tendrá otros nombres fuertes en pista. Entre ellos, Bernardo Llaver, protagonista directo en la definición del Turismo Carretera 2000, categoría que compartirá el cronograma con el TN. Llaver es candidato real al título y este regreso del automovilismo nacional a Mendoza le cae justo: correr ante su gente, en un circuito que conoce y donde la tribuna lo empuja, puede ser determinante.

También estará en acción Lucas Vicino, otro talento local que sigue consolidándose entre los mejores del país.

Regreso del automovilismo

La última vez que el TN corrió en el Jorge Ángel Peña fue en septiembre de 2014. Desde aquella fecha, el trazado se fue quedando fuera del calendario, hasta que Asociación Volantes del Este (A.V.E.), la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT), el municipio local y el gobierno de la provincia comenzaron a negociar en busca del retorno. Y el premio es grande. La Clase 2 define el campeonato en San Martín, con varios pilotos metidos en la lucha. La Clase 3, aunque con Santero ya campeón, será el epicentro emocional del fin de semana. Y el TC2000 pondrá su broche final a una temporada intensa.

TC2000 El TC 2000 vuelve a Mendoza y Bernardo Llaver tendrá la oportunidad de coronarse. Gentileza

Una competencia con impacto

Para Mendoza, este GP Coronación representa movimiento económico, turístico, gastronómico y deportivo. Hoteles con reservas, comercios del Este esperando un gran fin de semana, y una región que vuelve a ser sede de un espectáculo nacional.

Emanuel Moriatis, presidente de APAT, fue claro respecto de este retorno: "En Mendoza se definen los campeonatos fuertes. Va a ser un fin de semana a pura adrenalina".

Turismo Nacional Emanuel Moriatis, presidente de la APAT, confía en que la relación con la provincia se extenderá a lo largo de los años. Gentileza

El 28, 29 y 30 de noviembre, el rugido vuelve a casa. Y Mendoza, con Julián Santero, Bernardo Llaver, Lucas Vicino y miles de fanáticos, está lista para que ese fin de semana sea inolvidable.

La venta de entradas

Ya están disponibles las entradas para el Gran Premio Coronación 2025 del Turismo Nacional, la competencia que pondrá punto final al campeonato y que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el autódromo Ciudad de San Martín. Será uno de los eventos automovilísticos más esperados del año, marcando el regreso de la categoría al Este mendocino.

Los tickets pueden adquirirse de manera anticipada a través del portal entradaweb, además de los puntos de venta presenciales habilitados en la zona. Los valores establecidos para el público son: General $20.000 y Boxes $40.000, mientras que el ingreso será gratuito para niños de hasta 10 años y jubilados, una medida que busca facilitar el acceso a familias y aficionados de todas las edades.

En el departamento de San Martín se encuentran habilitados diversos puntos de venta físicos: Daniel Girala Neumáticos, Daniel Girala Automotores, Convoy Beer Park, Fernández Autos, Autódromo Ciudad de San Martín, Suspensión San Martín y Sr. Churrasco. Estos comercios permitirán adquirir las entradas sin necesidad de realizar el trámite online.