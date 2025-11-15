Turismo Nacional: Antolín y la chance de coronarse campeón en Mendoza

Después de once fechas, el Turismo Nacional Clase 2 define un final apasionante. El mendocino Gonzalo Antolín lidera el campeonato con apenas un punto de ventaja sobre Juan Pablo Pastori y tiene la posibilidad de consagrarse en Mendoza, en el Gran Premio Coronación, que se disputará del 28 al 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín.
El Gran Premio Coronación se disputará en el departamento esteño, tras 14 años sin recibir a la competencia. Antolín arribó a la fecha pasada en Córdoba con la misión de mantener su liderazgo, aunque la carrera no le fue favorable. Largó desde el octavo puesto y, tras sufrir problemas mecánicos en su Peugeot 208, perdió posiciones y cruzó la bandera a cuadros en el 12º lugar de 37 participantes en la final de 18 vueltas.
“Fue de las peores finales que me tocó correr. Me chocaron en la primera curva y se me salió la toma de aire. Desde ahí aguanté hasta donde pude, con menos potencia, mientras seguían chocándome vuelta tras vuelta. A algunos poco les importó que hay un campeonato en juego. Pero seguimos punteros y vamos a definir de local en Mendoza”, comentó el piloto sanrafaelino tras la competencia.
La victoria en Río Cuarto fue para Nicolás Posco, quien dominó de punta a punta, seguido por Pastori y Bautista Damiani. Con este resultado, Pastori quedó a soloun punto de Antolín, mientras que Damiani recorta a nueve puntos. Esta situación hace que la definición en Mendoza se presente sumamente pareja y emocionante.
Actualmente, los nueve pilotos con posibilidades matemáticas de consagrarse son: Gonzalo Antolín (243 puntos), Juan Pablo Pastori (242), Bautista Damiani (236,5), Joaquín Cafaro (234), Francisco Coltrinari (227), Renzo Blotta (220,5), Alejo Cravero (220,5), Nicolás Posco (217) e Iñaki Beitia (183,5). De esta lista, Cravero y Beitia necesitan ganar y esperar errores de sus rivales, ya que aún no han logrado victorias este año, requisito indispensable para aspirar al título.
Históricamente, de los candidatos, solo Nicolás Posco tiene experiencia en campeonatos anuales, con dos títulos obtenidos en 2018 y 2020 con el Ford Fiesta Kinetic. Pastori (2018) y Damiani (2024) alcanzaron subcampeonatos, mientras que Antolín logró un tercer puesto en 2024.
Las escuderías y sus logros
En cuanto a las marcas, Peugeot y Chevrolet aparecen entre los candidatos, pero sus modelos no logran campeonatos anuales desde hace más de una década: Chevrolet obtuvo su último título en 2011 con el Corsa, y Peugeot en 2015 con el 207. Toyota y Ford también se mantienen como protagonistas recientes, con el último éxito de un Ford Fiesta Kinetic en 2023 y un Toyota Etios en 2024.
Con apenas un punto de ventaja y la definición en su provincia, Gonzalo Antolín se prepara para vivir un momento histórico en Mendoza, con la posibilidad de consagrarse campeón del TN Clase 2 y redondear una temporada memorable.