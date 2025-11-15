Turismo Carretera: Toay, un desafío clave para el campeón Julián Santero

La Pampa será escenario de una prueba decisiva para Julián Santero, que viene de consagrarse bicampeón en Turismo Nacional Clase 3.

El mendocino llega embalado al exigente trazado pampeano, tras la consagración del Turismo Nacional en Clase 3, donde buscará el mejor resultado en TC.

El Turismo Carretera regresa al autódromo “Provincia de La Pampa”, en Toay, para su segunda visita de la temporada 2025, y para Julián Santero, la cita tiene un significado especial. El piloto mendocino, vigente campeón de la categoría, busca en el trazado pampeano sumar una victoria que lo mantenga firme en la pelea por el bicampeonato.

Este sábado, a partir de las 9.20 se largará el primer entrenamiento para el TC Pista. El Turismo Carretera saltará a la cinta asfáltica a partir de las 11.05 con la primera práctica. Mientras que la segunda tendrá lugar a las 13.15 y la clasificación a las 16 hs.

Santero llega en alza Santero llega con la confianza de haber logrado el bicampeonato en Turismo Nacional Clase 3 el último fin de semana en Río Cuarto, Córdoba, al volante de su Toyota Corolla, recuperándose con éxito tras un traspié en Paraná donde un roce con Mariano Werner lo dejó fuera de carrera. “Es un momento clave para seguir adelante y pensar en lo que viene”, dijo tras la consagración en tierras cordobesas el “Piloto Volador”, quien ahora dirige todas sus energías hacia La Pampa.

Julián Santero Campeón anticipado. El piloto mendocino festejó su segundo título con la categoría en Río Cuarto, cuando aún resta una fecha por disputarse. @Prensatn El autódromo de 4.148 metros tiene historial de carreras intensas y se ha convertido en un escenario decisivo de la Copa de Oro. Desde 2008, Toay ha sido escenario de 13 definiciones de play-off, más que cualquier otro circuito del país. Para Santero, esto representa una oportunidad para consolidar su protagonismo en la temporada y acercarse a la pelea por el título, frente a rivales como Agustín Canapino, que lidera actualmente el campeonato.

Tiempo de un nuevo desafío Históricamente, La Pampa ha sido un terreno desafiante para Chevrolet, con la última victoria en una final sin detenciones obligatorias lograda por Christian Ledesma en 2014: un dato que le pesa al puntero del campeonato, Canapino. Para Santero, en cambio, correr con su Mustang representa la oportunidad de capitalizar esta situación y demostrar que, lejos de la racha negativa de Chevrolet, él puede imponerse y mantenerse firme en la pelea por el bicampeonato. Todo un desafío para el nacido en Guaymallén.