Turismo Carretera: Toay, un desafío clave para el campeón Julián Santero

El Turismo Carretera regresa al autódromo “Provincia de La Pampa”, en Toay, para su segunda visita de la temporada 2025, y para Julián Santero, la cita tiene un significado especial. El piloto mendocino, vigente campeón de la categoría, busca en el trazado pampeano sumar una victoria que lo mantenga firme en la pelea por el bicampeonato.
Este sábado, a partir de las 9.20 se largará el primer entrenamiento para el TC Pista. El Turismo Carretera saltará a la cinta asfáltica a partir de las 11.05 con la primera práctica. Mientras que la segunda tendrá lugar a las 13.15 y la clasificación a las 16 hs.
Santero llega en alza
Santero llega con la confianza de haber logrado el bicampeonato en Turismo Nacional Clase 3 el último fin de semana en Río Cuarto, Córdoba, al volante de su Toyota Corolla, recuperándose con éxito tras un traspié en Paraná donde un roce con Mariano Werner lo dejó fuera de carrera. “Es un momento clave para seguir adelante y pensar en lo que viene”, dijo tras la consagración en tierras cordobesas el “Piloto Volador”, quien ahora dirige todas sus energías hacia La Pampa.
El autódromo de4.148 metros tiene historial de carreras intensas y se ha convertido en un escenario decisivo de la Copa de Oro. Desde 2008, Toay ha sido escenario de 13 definiciones de play-off, más que cualquier otro circuito del país. Para Santero, esto representa una oportunidad para consolidar su protagonismo en la temporada y acercarse a la pelea por el título, frente a rivales como Agustín Canapino, que lidera actualmente el campeonato.
Históricamente, La Pampa ha sido un terreno desafiante para Chevrolet, con la última victoria en una final sin detenciones obligatorias lograda por Christian Ledesma en 2014: un dato que le pesa al puntero del campeonato, Canapino. Para Santero, en cambio, correr con su Mustang representa la oportunidad de capitalizar esta situación y demostrar que, lejos de la racha negativa de Chevrolet, él puede imponerse y mantenerse firme en la pelea por el bicampeonato. Todo un desafío para el nacido en Guaymallén.
El mendocino tendrá que superar la presión de un circuito que exige consistencia en la clasificación, series y final, y donde el más mínimo error puede comprometer la Copa de Oro. Pero Santero ya demostró en Río Cuarto que sabe recuperarse de situaciones adversas y capitalizar oportunidades. Su objetivo en Toay es claro, entrar en el clasificador, sumar puntos decisivos y mantener vivas las aspiraciones de repetir el título que consiguió en 2024.
Con el respaldo de su equipo, el talento demostrado en múltiples categorías y la motivación de un bicampeonato reciente, Julián Santero se presenta en La Pampa listo para intentar grabar su nombre en el historial en el circuito de Toay.