Godoy Cruz se juega la vida ante Deportivo Riestra: en el Gambarte, la fe va de titular: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz afrontará este sábado, en el estadio Feliciano Gambarte , un partido que puede definir su futuro inmediato en la Primera División. Desde las 17, el Tomba recibirá a Deportivo Riestra en el cierre del Torneo Clausura de la Liga Profesional, obligado a ganar y a esperar que Aldosivi no derrote a San Martín de San Juan en Mar del Plata. Ese único escenario le abriría al equipo de Omar Asad la última ventana posible para conservar la categoría en un partido de desempate.

Los resultados que le convienen a Godoy Cruz para forzar el desempate

El árbitro será Facundo Tello , asistido desde el VAR por Lucas Novelli, y la transmisión en vivo será de TNT Sports.

Será un duelo decisivo, un momento sin margen para el error . Cualquier empate o derrota enviará al conjunto mendocino al descenso de manera directa.

El presente tombino es uno de los más críticos de las últimas temporadas . El equipo apenas ganó cuatro partidos - 1 de local - en todo el año y pasó por cuatro entrenadores desde la salida de Daniel “Gato” Oldrá en noviembre de 2024 , sin que ninguno lograra cambiar la imagen futbolística ni enderezar el rumbo.

A un año del alejamiento de su referente máximo, Godoy Cruz se aferra con uñas y dientes a la única posibilidad matemática que aún lo sostiene: sumar un triunfo propio y que Aldosivi no supere a San Martín. Suena complejo, pero es la última rendija de esperanza para el Expreso.

Luego de 17 temporadas consecutivas en Primera, el club vive un momento crítico que pocos supieron prever a tiempo y que hoy lo deja al borde del abismo. Muy lejos quedaron aquellas campañas en las que fue protagonista y uno de los grandes representantes del fútbol del interior frente a los poderosos de Buenos Aires.

Las apuestas por Walter Pedernera, Esteban Solari y Walter Ribonetto no dieron resultado. Ahora, la llegada del Turco Asad apela más a la mística, la motivación y la identidad histórica. De cara al partido ante un Riestra que viene de caer frente a Independiente, el DT analiza variantes respecto del equipo que perdió en Tucumán.

Tras la última práctica en Coquimbito, ingresarían Daniel Barrea, Tomás Rossi y Andrés Meli en lugar de Pol Fernández, Juan Morán y Lucas Arce, apostando por un esquema más ofensivo para buscar el triunfo desde el inicio.

image El entrenador del Tomba, el Turco Asad realizaría algunas variante ofensivas. @ClubGodoy Cruz

La presión es un desafío que el plantel todavía no logra administrar. Desde su regreso al Feliciano Gambarte (reinaugurado en julio) el Tomba aún no pudo ganar allí, donde sólo acumuló empates y derrotas. Un peso anímico que también juega su propio partido.

En la Bodega se viven horas de angustia e incertidumbre. El margen es mínimo, pero mientras la matemática dé un resquicio, la ilusión seguirá encendida.

Muchos hinchas ya apelan a la fe, a las cábalas y a cualquier santo disponible para aferrarse al milagro de la permanencia.

Porque, al fin y al cabo, la historia de Godoy Cruz siempre se escribió desafiando imposibles. Y si hay algo que este club ha demostrado en sus momentos más difíciles es que jamás se entrega. Tal vez hoy el fútbol vuelva a tenderle una mano al pueblo tombino. Y quizá, sólo quizá, todavía quede espacio para un último milagro en el Gambarte.

Las probables formaciones: Godoy Cruz vs Dep. Riestra

Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Las probables formaciones: Godoy Cruz vs Dep. Riestra

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Nicolás Sansotre, Milton Aaron Céliz, Jonatan Goitía, Antony Alonso, Pedro Ramírez ; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: Feliciano Gambarte

Hora: 17.

Árbitro: Facundo Tello

TV: TNT Sports