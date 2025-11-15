Aldosivi y San Martín de San Juan definen el futuro propio y el del Tomba

En un encuentro clave para definir los descensos en la Liga Profesional, Aldosivi y San Martín se miden en el José María Minella.

La fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional entrega uno de los partidos más apasionantes de los últimos tiempos. Será una verdadera final por la permanencia en Primera División entre Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan. Será este sábado en el José María Minella, desde las 17 horas.

El encuentro promete ser picante, y con fuertes emociones ya que indefectiblemente habrá un descenso en la ciudad feliz. En ese sentido, lo único que queda por determinar es si será el Tiburón o el Verdinegro el que baje a la Primera Nacional.

Aldosivi vs Central Córdoba Aldosivi y Central no se sacaron ventajas en el inicio del torneo. Gentileza. Ambos necesitan lo mismo: ganar. El que lo haga evitará la caída y sentenciará las chances del otro. Si la victoria se va para San Juan, como mínimo se asegurará un desempate ante Godoy Cruz. Un triunfo del local condenará al Tomba y a su rival de turno. En caso de un empate, el dueño de casa irá a una final ante los mendocinos.

Desde lo futbolístico, Aldosivi viene de ganar cuatro partidos en sus últimas cinco presentaciones, con un polémico penal ante Banfield el pasado fin de semana. San Martín, por su parte, arrastra un invicto de seis encuentros. Los dos están en su mejor momento, justo cuando deben determinar cual seguirá en la Liga Profesional.

San martin Fútbol. San Martín de San juan conquistó tres puntos de oro en su visita al estadio Nuevo Gasómetro NA El pitazo inicial de Nicolás Ramírez se dará de forma simultánea con el comienzo del juego entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte, a las 17 horas.