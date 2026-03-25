Bolivia pone en marcha su sueño de ir al Mundial 2026 ante Surinam

La Verde enfrenta a Surinam en un duelo que pone en juego el pase a la final del Repechaje de la FIFA.

Tras el histórico triunfo frente a Brasil, que lo clasificó para el Repechaje Intercontinental, Bolivia buscará su pasaje a un Mundial después de 32 años.

La Selección de Bolivia tiene delante de sí una oportunidad de oro para conseguir lo que tanto soñó durante 32 años: clasificar al Mundial 2026, certamen donde no participa desde 1994. Pero para eso, primero tendrá que sortear un duro camino.

El país del Altiplano está revolucionado. Después de ver siete ediciones de la Copa del Mundo con la ñata contra el vidrio, conformándose con seguirla a través de la televisión, la chance de ser protagonista de dicho certamen está apenas separada por 180 minutos. Dos partidos a todo o nada donde la alegría espera contenida.

La Selección de Bolivia sueña con el Mundial 2026: Bolivia - Chile Bolivia está a dos pasitos de llegar al Mundial 2026 APG El rival para el primer partido, en principio, es de menor jerarquía: Surinam. Sin embargo, Bolivia no puede confiarse ya que su camino por las Eliminatorias Sudamericanas lo dejó séptimo en parte por su localía en la altura, donde sacó la mayoría de sus puntos. Mientras tanto, su contrincante cerró su grupo en el segundo escalón sólo por detrás de Panamá y promete dejar todo para no caer en semifinales.

Cabe destacar que quien resulte ganador de este cruce que se desarrollará este jueves a las 19 horas (de Argentina) en México, tendrá que disputar la gran final ante Irak, el próximo martes 31 de marzo. Allí se definirá uno de los cupos que todavía están vacantes para la máxima competencia de selecciones. Un premio muy grande para cualquiera de los tres que lo consiga.

Bolivia sabe la importancia del momento que atraviesa, teniendo en cuenta que no juega un Mundial desde Estados Unidos 1994, donde apenas pudo conseguir un empate con Corea del Sur y dos derrotas con Alemania y España. Antes había jugado las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil, pero esos antecedentes son demasiado lejanos para la enorme mayoría de fanáticos.