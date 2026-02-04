Alerta Bolivia: Surinam suma a un jugador de la Premier League para el repechaje rumbo al Mundial 2026

A solo dos meses del choque trascendental por el repechaje del Mundial 2026 , Surinam activó una estrategia agresiva para meterse en su primera Copa del Mundo. La nacionalización de futbolistas de élite europea cambia drásticamente el escenario para una Bolivia que busca volver a la cita máxima tras tres décadas.

Surinam no quiere ser un simple participante en el repechaje; busca convertirse en el quinto país debutante en el próximo certamen mundial. Bajo la conducción de Henk ten Cate , un entrenador de origen neerlandés, la selección de la Concacaf inició una "europeización" sin precedentes de su plantel profesional.

La tarea de rastrear árboles genealógicos para hallar vínculos familiares permite a Surinam tentar a piezas clave del Viejo Continente. Esta maniobra busca elevar el techo competitivo del equipo de cara al duelo del 26 de marzo que se disputará en Monterrey, México.

El nombre que más ruido genera en el Altiplano es el de Jöel Piroe . El delantero del Leeds United de Inglaterra aceptó el desafío de representar a los "Suriboys" en su búsqueda por el boleto mundialista. No se trata de un jugador de relleno: Piroe es un peso pesado que acumula 33 goles en las últimas tres temporadas en el fútbol inglés.

Su currículum incluye pasos por equipos de renombre como e l PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam y Swansea City . Junto a él, se confirmó la llegada de Melayro Bogarde , un mediocampista central de 23 años que actualmente milita en el LASK de Austria . Bogarde aporta un roce internacional curtido en las ligas de Países Bajos y Alemania, lo que garantiza una jerarquía en la zona medular que Surinam nunca tuvo en su historia.

Preparación intensa para frenar la jerarquía europea

En el Altiplano, la noticia de estos refuerzos de lujo puso en alerta al cuerpo técnico liderado por Óscar Trejo. Bolivia, que sueña con clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en 32 años, no cuenta con la posibilidad de nacionalizar estrellas de ligas top de forma inmediata, por lo que su estrategia se centrará en el rodaje colectivo y la adaptación física.

image Melayro Bogarde del Lask de Austria.

Para contrarrestar la jerarquía individual que proponen Piroe y Bogarde, la Verde apostó por una gira intensiva por la región de la Concacaf durante el mes de enero. Los objetivos de esta preparación incluyeron:

Empate 1-1 ante Panamá el 18 de enero.

Derrota 0-1 contra México en un duelo de alta exigencia táctica.

Esta seguidilla de amistosos busca que los jugadores bolivianos se adapten a la intensidad de juego que Surinam intentará imponer con sus nuevas piezas europeas. El desafío es absoluto: el ganador de esta llave deberá medirse luego contra Irak en un duelo definitorio que entregará una plaza directa al Mundial 2026.