Mundial 2026: feriados, horarios laborales y el partido de la Selección que complica a los argentinos

La fiebre por la Scaloneta ya tiene fecha de inicio y los argentinos comienzan a organizar su vida laboral y familiar para el Mundial 2026 . Con el calendario de feriados establecido, se revelan oportunidades ideales para seguir a la Selección Argentina , aunque un partido clave en horario laboral obligará a muchos a buscar alternativas para no perdérselo.

El desgarrador mensaje de Juan Foyth tras la lesión que lo deja afuera del Mundial 2026: "Es difícil..."

Ni la Finalissima ni el Mundial 2026: la Selección Argentina tiene su primera baja confirmada

El camino de la Selección Nacional en el Grupo J presenta un panorama mixto para los trabajadores argentinos. El debut de Argentina como campeón defensor por tercera vez en su historia será el martes 16 de junio a las 22:00 horas frente a Argelia . Aunque el encuentro se disputa en la noche de un día laboral, el calendario ofrece un beneficio previo: el lunes 15 de junio será feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Güemes. Esto genera un fin de semana largo ideal para preparar el ambiente antes del primer pitazo inicial.

Sin embargo, la complicación llega apenas una semana después. El segundo partido contra Austria se jugará el lunes 22 de junio a las 14:00 horas . Esta es, sin duda, la peor noticia para quienes trabajan en oficina, ya que el feriado más cercano es el sábado 20 de junio (Día de la Bandera), que al ser inamovible y caer en fin de semana, no se traslada. En este caso, los hinchas deberán negociar horarios o acomodar sus almuerzos para poder ver el encuentro.

Se lanzaron los precios de los palcos VIP para ver a la Selección Argentina.

Para cerrar la fase inicial, Argentina se medirá contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 horas . Al ser un sábado por la noche, el horario resulta perfecto, ya que no interfiere con la jornada laboral estándar y permite disfrutar del evento con amigos o familia sin restricciones horarias.

Si el equipo dirigido por Lionel Scaloni logra avanzar en la competición, la coincidencia más esperada por el país ocurrirá durante los cuartos de final. Esta instancia decisiva se jugará entre el 9 y el 11 de julio .

Para esos días, el calendario nacional ya tiene confirmada una estructura de descanso masivo:

Jueves 9 de julio: Feriado inamovible por el Día de la Independencia.

Feriado inamovible por el Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: Feriado con fines turísticos.

Esto conforma un fin de semana extralargo de cuatro días. Si el combinado capitaneado por Lionel Messi llega a esta fase, el partido se disputaría en pleno descanso nacional, lo que garantiza una audiencia récord y la posibilidad de festejos extendidos sin la presión del regreso al trabajo el día siguiente. Es un escenario con fuerte sentido patrio que recuerda a momentos históricos de mundiales anteriores.

4s54s5s Los feriados que tendrá Argentina en el Mundial 2026.

Instancias finales y transmisión confirmada

De superar los cuartos, las semifinales se disputarán los días 14 y 15 de julio (martes y miércoles), que son jornadas laborales normales. Finalmente, la gran final está prevista para el domingo 19 de julio, cerrando el certamen en un día de descanso tradicional para la mayoría de la población.

Para quienes no puedan viajar, el Gobierno ya confirmó que la TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina, asegurando el acceso gratuito a la pasión mundialista en todo el territorio nacional. Con las fechas y horarios sobre la mesa, solo queda marcar el calendario y empezar la cuenta regresiva para alentar al campeón.