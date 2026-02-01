¿Messi llega al Mundial 2026? La tajante respuesta de Javier Mascherano

El entrenador del Inter Miami reveló por qué ve a Lionel Messi liderando a la Selección en la próxima Copa del Mundo y cómo lo preparan.

El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina dejó de ser un misterio absoluto tras las definiciones de Javier Mascherano en Colombia. El entrenador del Inter Miami fue tajante al proyectar la presencia del capitán en el Mundial 2026, revelando además cómo administran las cargas físicas para que el astro llegue en plenitud a su sexta cita máxima.

La gira de pretemporada del Inter Miami por Sudamérica no solo sirve para ajustar el funcionamiento del equipo, sino también para dar señales claras sobre el estado de su máxima figura. Tras la victoria por 2 a 1 ante Atlético Nacional en Medellín, donde Lionel Messi disputó 76 minutos a un alto nivel, Javier Mascherano enfrentó los micrófonos con una postura que ilusiona a todo el país.

Tras un amistoso de Inter Miami, Javier Mascherano fue consultado sobre la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 y respondió sin vueltas: "Sí, ¿por qué no?". Además, destacó el impacto de Leo en el club y en la expansión de la marca a nivel mundial. Ante la consulta directa sobre si veía al rosarino disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el "Jefecito" no dejó lugar a dudas. "Sí, ¿por qué no?", respondió de manera contundente, dando prácticamente por sentada la participación del capitán para defender el título obtenido en Qatar. Esta declaración resuena con fuerza, considerando que el astro cumplirá 39 años en plena competencia mundialista.

El manejo físico de Messi rumbo a los 39 años Para que esta proyección se transforme en realidad, Mascherano explicó que la clave reside en la comunicación constante y el respeto por los tiempos del jugador. El entrenador destacó que, a esta altura de su carrera, la gestión de los minutos es un diálogo de ida y vuelta constante. "Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo", explicó el DT sobre la madurez de Messi para regular esfuerzos.

El cuerpo técnico del Inter Miami utiliza mediciones precisas para sugerir cargas, pero la decisión final siempre pasa por las sensaciones del futbolista. Según Mascherano, encontrar un equilibrio en un grupo tan heterogéneo es fundamental para que figuras de la talla de Leo puedan seguir rindiendo bajo la presión de una agenda que estará cargada tanto en la MLS como en los compromisos internacionales.