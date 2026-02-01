1 de febrero de 2026 - 13:17

¿Messi llega al Mundial 2026? La tajante respuesta de Javier Mascherano

El entrenador del Inter Miami reveló por qué ve a Lionel Messi liderando a la Selección en la próxima Copa del Mundo y cómo lo preparan.

La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026.

Por Francisco Moreno

El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina dejó de ser un misterio absoluto tras las definiciones de Javier Mascherano en Colombia. El entrenador del Inter Miami fue tajante al proyectar la presencia del capitán en el Mundial 2026, revelando además cómo administran las cargas físicas para que el astro llegue en plenitud a su sexta cita máxima.

La emoción de Alan Cantero tras intercambiar camisetas con Messi.

Jugó en Godoy Cruz, intercambió su camiseta con Messi y no pudo contener las lágrimas: "Le dije que lo amaba"

Por Francisco Moreno
Lionel Messi y el Inter Miami se hospederán en un lujoso pentahouse de Medellín.

Así es el penthouse que eligió Lionel Messi para sus compromisos en Colombia

Por Agustín Zamora

La gira de pretemporada del Inter Miami por Sudamérica no solo sirve para ajustar el funcionamiento del equipo, sino también para dar señales claras sobre el estado de su máxima figura. Tras la victoria por 2 a 1 ante Atlético Nacional en Medellín, donde Lionel Messi disputó 76 minutos a un alto nivel, Javier Mascherano enfrentó los micrófonos con una postura que ilusiona a todo el país.

Ante la consulta directa sobre si veía al rosarino disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el "Jefecito" no dejó lugar a dudas. "Sí, ¿por qué no?", respondió de manera contundente, dando prácticamente por sentada la participación del capitán para defender el título obtenido en Qatar. Esta declaración resuena con fuerza, considerando que el astro cumplirá 39 años en plena competencia mundialista.

El manejo físico de Messi rumbo a los 39 años

Para que esta proyección se transforme en realidad, Mascherano explicó que la clave reside en la comunicación constante y el respeto por los tiempos del jugador. El entrenador destacó que, a esta altura de su carrera, la gestión de los minutos es un diálogo de ida y vuelta constante. "Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo", explicó el DT sobre la madurez de Messi para regular esfuerzos.

El cuerpo técnico del Inter Miami utiliza mediciones precisas para sugerir cargas, pero la decisión final siempre pasa por las sensaciones del futbolista. Según Mascherano, encontrar un equilibrio en un grupo tan heterogéneo es fundamental para que figuras de la talla de Leo puedan seguir rindiendo bajo la presión de una agenda que estará cargada tanto en la MLS como en los compromisos internacionales.

La gira del Inter Miami y lo que viene para el capitán

La presencia de Messi en el campo de juego sigue siendo el motor principal de la expansión global del club. Mascherano valoró que contar con el astro les permite realizar giras por Sudamérica, enfrentando a rivales como el campeón colombiano en ambientes de alta exigencia que no son habituales en la liga estadounidense.

A los 75', la Pulga se retiró ovacionada del estadio colombiano. Messi volivó a brillar.

Tras la victoria en Colombia, que sirvió para dejar atrás la caída sufrida previamente ante Alianza Lima en Perú, el calendario de Messi no da tregua:

  • Sábado próximo: Amistoso frente a Barcelona de Ecuador.
  • Viernes 13 de febrero: Encuentro ante Independiente del Valle.
  • 21 de febrero: Debut oficial en la MLS ante Los Angeles FC.

El entrenador cerró su análisis con un mensaje optimista sobre la Albiceleste, asegurando que Argentina afrontará la defensa del título "de la mejor manera" gracias a que mantiene un nivel de competencia muy alto desde hace tiempo. Para Mascherano, el "Efecto Messi" sigue despertando pasiones en cada rincón del mundo, y su cuerpo parece estar listo para un último gran desafío en 2026.

