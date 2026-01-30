30 de enero de 2026 - 10:59

Así es el penthouse que eligió Lionel Messi para sus compromisos en Colombia

El capitán argentino se hospedará en una suite privada ubicada en el piso 15 de un exclusivo hotel de Medellín.

Lionel Messi y el Inter Miami se hospederán en un lujoso pentahouse de Medellín.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La llegada de Lionel Messi y el resto de sus compañeros a Medellín no solo genera expectativa por el amistoso internacional de pretemporada entre el Inter Miami y Atlético Nacional, sino también por el imponente operativo que rodea la estadía del capitán argentino en la capital colombiana.

Este sábado 31 de enero, el conjunto estadounidense jugará en el estadio Atanasio Girardot para enfrentar al “Rey de Copas” colombiano, en un partido que será transmitido oficialmente por Canal RCN.

Mientras el equipo ajusta detalles tras su reciente derrota en Perú, la atención también se centra fuera del campo por el exclusivo alojamiento elegido para la delegación.

Así se decidió el hotel que hospeda a Inter Miami en Medellín

La elección del hotel donde se alojará Lionel Messi durante su estadía en Colombia no fue casual. Así lo explicó Sebastián Vallejo, gerente del Wake Bio Hotel, en diálogo con Win Sports: “Estaban todos los hoteles de Medellín compitiendo por quién iba a recibir a Inter Miami. El acuerdo se terminó de cerrar a fines de 2025 y el 31 de diciembre ya estaba todo concretado. Cerramos el año muy felices”, dijo.

Uno de los puntos clave fue la infraestructura del hotel, especialmente pensada para la seguridad y la privacidad. “No hay otro hotel que tenga nueve penthouses. Nosotros los tenemos, algunos incluso de dos pisos, con acceso exclusivo a una sola habitación. Eso fue algo que a seguridad le encantó”, detalló.

Lionel Messi
Lionel Messi y el Inter Miami se hospederán en un lujoso pentahouse de Medellín.

Vallejo confirmó además que las suites más exclusivas fueron asignadas a las principales figuras del equipo: “Messi tiene el primer penthouse. También están Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Javier Mascherano y David Beckham. Incluso hay una suite reservada para uno de los dueños del club, aunque no podemos confirmar si finalmente vendrá”.

En total, Inter Miami reservó 120 habitaciones, lo que representa cerca del 90% de la capacidad total del hotel. Allí se alojan jugadores, cuerpo técnico, utileros y todo el staff que acompaña a la delegación.

Lionel Messi
Lionel Messi y el Inter Miami se hospederán en un lujoso pentahouse de Medellín.

Así es la suite de Messi: 300 metros cuadrados, crioterapia y máxima seguridad

Otro factor determinante fue el enfoque del Wake Bio Hotel en la recuperación física y el alto rendimiento. “Somos el primer hotel de longevidad de Latinoamérica y el único en Colombia. Cuando ellos lo supieron, vinieron, hicieron el scouting y quedaron encantados”, señaló Vallejo.

El complejo cuenta con gimnasio de última generación, restaurante adaptado a planes nutricionales y una zona húmeda especialmente diseñada para la recuperación: piscinas con carriles de nado, jacuzzis de agua fría y caliente, masajes y áreas de crioterapia. “Tenemos cold plunges con agua a dos grados centígrados y sauna infrarrojo, para que los jugadores puedan recuperarse mucho más rápido con los contrastes térmicos”, explicó.

Lionel Messi
Lionel Messi y el Inter Miami se hospederán en un lujoso pentahouse de Medellín.

Sobre la suite asignada a Messi, Vallejo destacó el espacio y la funcionalidad. “La habitación tiene alrededor de 300 metros cuadrados, con terraza, tres dormitorios y habitaciones conectadas para su seguridad privada”, remarcó.

Además, la suite cuenta con jacuzzi privado, espacio para fisioterapia y una ubicación estratégica dentro del edificio. “Estamos en una zona elevada, con mucha tranquilidad, lejos del movimiento. Todo eso, la seguridad, recuperación, ubicación y el servicio de lujo, fue lo que terminó de convencerlos”, concluyó.

