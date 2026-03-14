Este sábado Lionel Messi va por otro récord en su carrera: ¿A qué hora y por dónde verlo?

El astro argentino Lionel Messi buscará alcanzar los 900 goles en su carrera profesional este sábado, en el Bank of America Stadium, donde el Inter Miami visitará al Charlotte por la cuarta fecha de la Conferencia Este de la Major League Soccer - MLS -.

El equipo del Estado de Florida viene de vencer 2-1 al DC United e n la anterior fecha donde el rosarino de 38 años marcó su gol número 899. Entre semana, empató 0-0 con el Nashville por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAFy Messi no pudo convertir a pesar de contar con chances durante los 90 minutos.

Por ello, el partido de este sábado ante el Charlotte en el Bank of America Stadium toma gran relevancia tanto para el equipo del argentino Javier Mascherano como para Messi que, de marcar, alcanzaría la increíble suma de 900 goles oficiales.

El encuentro de la cuarta fecha de la MLS ante Charlotte será este sábado desde las 20.30 horas de nuestro país, con la televisación a través de la app Apple TV.

Desde su primer gol en su carrera profesional ante el Albacete en mayo de 2005 con la camiseta del Barcelona de España, el astro argentino convirtió 784 a nivel clubes , vistiendo las camisetas del equipo catalán, del Paris Saint Germain de Francia y del Inter Miami.

Su etapa más fructífera e inolvidable ocurrió en el Barcelona de España, donde marcó 672 goles a lo largo de 17 temporadas consecutivas entre 2004 y 2021, convirtiendosé en el máximo goleador de la historia del club. Mientras tanto, en Paris Saint Germain anotó en 32 oportunidades en dos temporadas. Por último, en su periplo por Estados Unidos acumula hasta el momento 80 goles desde su llegada en 2023 al Inter Miami.

A estos 784 tantos se le suman los 115 que marcó con la camiseta de la Selección Argentina, que lo llevaron a transformarse en el máximo artillero de la historia de la Albiceleste, superando los 56 goles de Gabriel Omar Batistuta. Sin dudas, todo un experto en romper redes.