6 de enero de 2026 - 14:22

Lionel Messi confirmó lo que hará cuando se retire del fútbol: "Técnico no voy a ser"

El capitán de la Selección Argentina descartó ponerse el buzo de DT y sorprendió con su deseo de ser dueño. "Quiero que los chicos crezcan", confesó.

Lionel Messi habló de su futuro post retiro.

Foto:

Por Nicolás Salas

El futuro de Lionel Messi después de colgar los botines es la pregunta que desvela a millones de fanáticos alrededor del mundo. En una charla íntima con el medio LuzuTV, el mejor del planeta fue tajante sobre qué lugar ocupará cuando la pelota deje de rodar: descartó el banco de suplentes y apuntó directamente a la gestión.

Lionel Messi habló del pase frustrado a River.

Por Nicolás Salas

A diferencia de otros grandes ídolos que eligen el buzo de DT apenas se retiran, Leo tiene una visión más empresarial y formativa. "Técnico la verdad que no me veo", sentenció el capitán, cerrando una puerta que muchos soñaban ver abierta en el corto plazo.

Embed

¿DT, manager o dueño? La elección de Lionel Messi

Aunque admitió que la función de manager es un rol que le atrae, Messi tiene un sueño mucho más ambicioso que ya empezó a tomar forma en su cabeza. Su mirada hoy no está puesta en el silbato ni en la táctica de pizarrón, sino en el palco y en la gestión integral de una institución.

"Si tengo que elegir, me gusta más la parte de ser propietario", confesó el astro rosarino, dejando claro que su intención es involucrarse en la toma de decisiones al más alto nivel. Esta declaración abre un abanico de posibilidades sobre dónde y cómo nacerá este proyecto.

Embed - LA CHARLA DEL AÑO: MESSI EN LUZU COMO NUNCA LO VISTE

Un proyecto para "arrancar de abajo"

La idea de Messi no parece ser simplemente comprar un gigante europeo ya consolidado. Su deseo profundo es construir algo con identidad propia: "Me gustaría poder tener mi propio club, hacerlo crecer y arrancar de abajo", explicó con entusiasmo.

El objetivo principal detrás de esta faceta de dueño es puramente social y formativo: "Poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente que crezcan y hacer un club importante". Es un camino que le permitiría volcar toda su experiencia acumulada en décadas de éxito deportivo.

Leones FC
Leones FC, equipo de la familia Messi, fue afiliado a la AFA y jugará la Primera C en 2026.

Recordemos que en 2015, el capitán fundó junto a su familia el club Leones FC, que pertenece a la Primera C del fútbol nacional. es presidido por Matías, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina, y dirigido técnicamente por Víctor "Chapa" Zapata.

