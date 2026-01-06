Por qué Messi no jugó en River: La confesión del 10 sobre el "bloqueo" de Newell's y su tratamiento

"Fui a River y me dijeron que sí". El astro reveló detalles inéditos de su infancia, el calvario por su tratamiento y la negativa del club de sus amores.

Detrás de la gloria mundial y los balones de oro, existe una herida que todavía parece no haber cerrado del todo en el corazón de Lionel Messi. En una entrevista reciente con el medio argentino "Luzu TV", el capitán de la Selección Argentina abrió su archivo personal para recordar los días más oscuros de su infancia en Rosario.

La historia es conocida, pero los detalles que aportó el "10" pintan un cuadro diferente por parte de Newell's Old Boys. Según relató, todo comenzó cuando le diagnosticaron el problema de crecimiento tras visitar al mismo médico que había tratado al jugador Damián Manso por la misma condición.

El tratamiento de la discordia: "Le daban dos pesos" El tratamiento para que Leo pudiera crecer era extremadamente costoso. En teoría, el costo debía ser cubierto entre el club rosarino y el trabajo de su padre. Sin embargo, la realidad que vivía la familia Messi era muy distinta a lo pactado.

Embed Messi y su tratamiento pic.twitter.com/wRMorYjELQ — cm de luzu (@cmdeluzu) January 6, 2026 "Cuando iba mi vieja a buscar la plata de una punta de Rosario a la otra, en el club le daban dos pesos o le decían que no estaba", confesó el astro con amargura. Esta situación generó una bronca profunda en su madre, quien veía cómo el sueño de su hijo dependía de la voluntad de dirigentes que le daban la espalda.

El día que River le dio el "sí", pero Newell's el "no" Ante la falta de respuestas en su ciudad, un Messi adolescente decidió probar suerte en Buenos Aires. "Fui por mi cuenta a River y a los 10 días volví y me dijeron que sí", recordó. En Núñez estaban encantados y querían que se quedara a vivir en la pensión del club.