"Boca es pasado": Sebastián Villa aseguró que le gustaría jugar en River

La novela del mercado de pases sumó un capítulo explosivo que nadie vio venir y que tiene como protagonista a la gran figura de Independiente Rivadavia . Sebastián Villa rompió el silencio y dejó en claro que su corazón ya no late por el azul y oro.

De la Tierra del Sol al fútbol inglés: los 3 mendocinos que conquistaron la Premier League

Dakar 2026: con la baja sensible de Juan Cruz Yacopini, un solo mendocino dirá presente en Arabia Saudita

"Boca ya es pasado" , disparó el colombiano este lunes por la noche en Picado TV , lanzando una bomba que sacudió tanto a Mendoza como al mundo River .

El atacante de 29 años, pieza clave en el equipo campeón del torneo federal con la Lepra , no anduvo con vueltas sobre su futuro profesional: "He visto el interés y con mi representante tomamos la decisión; le dije que sí, que me gustaría jugar en River", reveló sin filtros.

Villa fue más allá y lanzó una invitación directa al banco de suplentes de Núñez: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema" . El jugador ve en el Millonario el escenario ideal para relanzar su carrera y cumplir el objetivo de volver a ser citado para la Selección de Colombia de cara al Mundial.

"ME GUSTARIA JUGAR EN RIVER" "SI ME LLAMA GALLARDO ME VOY YA" "ME ENCANTARIA JUGAR CON JUANFER" "CON RIQUELME NO QUEDO BIEN LA RELACIÓN " "BOCA YA ES PASADO” Sebastián Villa presiona para jugar en #River y rompió el silencio en @picadotv_ pic.twitter.com/SMG7cnPIX4

A pesar de sus siete títulos y casi cinco años en el club de la Ribera, la relación de Villa con la dirigencia actual terminó de la peor manera. "Con Riquelme la relación no quedó bien ", admitió el delantero, aunque aclaró que, como profesional, no tendría problemas en darle la mano.

Estas declaraciones resultan polémicas dado que, meses atrás, el jugador aseguraba ser "100% bostero" antes de eliminar a River en la Copa Argentina. Hoy, la realidad es otra y su representante, Rodrigo Riep (quien tiene una relación fluida con Gallardo), ya mueve las fichas para un posible pase.

image ¿Si o no? La interminable novela de Sebastián Villa y River.

Millones y causas judiciales: las trabas del pase

Sin embargo, el desembarco en Núñez no será sencillo. Daniel Vila, presidente de la Lepra, confirmó que hay varios interesados, pero el club mendocino pretende 12 millones de dólares por el delantero.

Además, existen fuertes reparos institucionales en River debido a las causas judiciales del jugador, incluida una condena por violencia de género. Por ahora, la dirigencia frena cualquier avance concreto, pese a la presión pública que inició el propio futbolista.