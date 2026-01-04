4 de enero de 2026 - 16:59

Continua la novela entre Villa y River: los 3 jugadores que pueden entrar en la negociación

Desde River quieren hacer el intento por el colombiano Sebastián Villa y planean involucrar a jugadores en el medio.

Villa cada vez más cerca del River de Marcelo Gallardo.

 

Era inimaginable asociar el nombre de Sebastián Villa a River, su pasado en Boca y los conflictos judiciales en las acusaciones de violencia de género eran trabas en el camino muy importantes. Pero poco a poco se fue instalando el tema y parece que puede llegar a convertirse en una realidad.

Hace unos días, Juanfer Quintero compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que estaba junto a Sebastián Villa y agregó un mensaje donde indicaba que pronto se verían. Allí comenzaron las sospechas, que finalmente resultaron ser ciertas. Marcelo Gallardo está interesado en el delantero colombiano, a quien considera uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.

Sebastián Villa tiene el deseo de jugar en River

Luego de un gran 2025 en Independiente Rivadavia, Sebastián Villa hizo público su deseo de salir de la Lepra, pero los mendocinos esperan recibir una cifra cercana a los 12 millones de dólares, la cual River no está dispuesto a desembolsar prácticamente por ningún jugador. Ante este panorama, Bolavip pudo saber que Sebastián Villa presiona para que Independiente Rivadavia baje las aspiraciones económicas ya que tiene el deseo de jugar en River.

Por tal motivo, se busca negociar con dinero, el pase de Ezequiel Centurión, que recientemente regresó de Independiente Rivadavia y trabaja en San Martín de los Andes en la pretemporada con River, y también la cesión a préstamo de dos jugadores, de los cuales se desconocen los nombres, pero serían juveniles.

Qué dificulta el inicio de las negociaciones entre Villa y River

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River hace apenas unas semanas y sabe muy bien que negociar por Sebastián Villa, con resultado positivo o negativo, genera un costo político importante. Muchos hinchas del "Millonario" no están de acuerdo con esta situación y lo hicieron saber en las redes sociales, por lo que esta es la razón por la que todavía no comenzaron las gestiones por el colombiano.

Desde la representación del colombiano están a favor de que se termine dando el pase y saben que el "Muñeco" Gallardo quiere al jugador desequilibrante que le hace falta a River.

