Marcelo Gallardo quiere a un central y ya tiene al apuntado

El mercado de pases entre River y el futbol méxicano parece no tener fin, ya que Marcelo Gallardo quiere a un defensor que juega en esa liga.

La idea de traer a un central colombiano parece tomar protagonismo en los planes del técnico de River, Marcelo Gallardo. Tras desistir de contratar a otro defensor cafetero del fútbol argentino como lo es Johan Romaña, debido a la alta contraoferta que presentó el Ciclón, los caminos a Núñez se cerraron.

El nuevo apuntado en esta misma posición es Willer Ditta, defensor colombiano con pasado en Newell’s, que ya fue buscado por el Millonario cuando jugaba en el fútbol nacional. Desde el Monumental ya iniciaron los primeros contactos con Cruz Azul de México, actual dueño del pase del jugador.

Willer Ditta es un referente en México En la actualidad, Ditta es un defensor joven con bastante por delante ya que tiene 27 años y ya cumplió más de un centenar de partidos con la Máquina Azul. La idea de que el jugador vuelva al fútbol argentino no es fácil, ya que actualmente está valorado en 7 millones de dólares, una cifra mucho mayor que la que San Lorenzo pidió por Romaña en este mercado de pases.

Lo cierto es que aún es más difícil considerar que, en los planes del club mexicano, el jugador es casi intransferible. A mediados del año pasado lo buscó Gremio, el gigante de Porto Alegre, y se fue con las manos vacías pese a aceptar pagar la cláusula de salida del jugador en aquel momento. Además, Inter de Porto Alegre fue con las mismas intenciones y obtuvo la misma respuesta. Cabe aclarar que al elenco mexicano llegó por 4 millones de dólares, luego de ser una de las figuras en la línea defensiva de Newell’s.