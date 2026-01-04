Marcelo Gallardo quiere a un central y ya tiene al apuntado

El nuevo apuntado en esta misma posición es Willer Ditta, defensor colombiano con pasado en Newell’s, que ya fue buscado por el Millonario cuando jugaba en el fútbol nacional. Desde el Monumental ya iniciaron los primeros contactos con Cruz Azul de México, actual dueño del pase del jugador.
Willer Ditta es un referente en México
En la actualidad, Ditta es un defensor joven con bastante por delante ya que tiene 27 años y ya cumplió más de un centenar de partidos con la Máquina Azul. La idea de que el jugador vuelva al fútbol argentino no es fácil, ya que actualmente está valorado en 7 millones de dólares, una cifra mucho mayor que la que San Lorenzo pidió por Romaña en este mercado de pases.
Lo cierto es que aún es más difícil considerar que, en los planes del club mexicano, el jugador es casi intransferible. A mediados del año pasado lo buscó Gremio, el gigante de Porto Alegre, y se fue con las manos vacías pese a aceptar pagar la cláusula de salida del jugador en aquel momento. Además, Inter de Porto Alegre fue con las mismas intenciones y obtuvo la misma respuesta. Cabe aclarar que al elenco mexicano llegó por 4 millones de dólares, luego de ser una de las figuras en la línea defensiva de Newell’s.
River y la amistad que mantiene con Cruz Azul
El defensor colombiano es titular en Cruz Azul desde su llegada en 2023. Ganó la Concacaf Champions Cup con este equipo y ha sido citado a la selección de Colombia, donde disputó tres partidos bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Fue capitán e integró la Liga MX All-Stars 2024/25 (equipo de la temporada en México). Es buscado por Marcelo Gallardo, ya que cuenta con mucha altura y muy buen control en la salida defensiva.
Habrá que ver si las negociaciones entre River y Cruz Azul marchan en buen sentido, sobre todo teniendo en cuenta que hace muy pocos días se oficializó la llegada de Borja a la Máquina Azul, y esto podría acercar a ambos clubes a construir una buena relación más allá de las negociaciones por Willer Ditta.