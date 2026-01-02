Fue campeón de la Libertadores con River y ahora vuelve por pedido de Marcelo Gallardo

El histórico futbolista que supo dar la vuelta olímpica con River, vuelve al club tras más de 9 años.

Marcelo Barovero vestirá nuevamente la de River, aunque en un rol diferente, ya que el guardameta está alejado de la actividad profesional e integrará el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros. Fue una pieza clave para que River levantara la Copa Libertadores en 2015 y ahora acompañará a otro arquero histórico del club, Franco Armani.

Es una gran noticia para este comienzo de año en el mundo millonario, sobre todo porque en esta temporada el club tendrá el compromiso de la Copa Sudamericana, donde los de blanco y rojo están obligados a un buen desempeño tras un 2025 para el olvido. “Trapito” Barovero se sumará a la pretemporada que River realizará en San Martín de los Andes.

image Barovero volverá a River. Gentileza Marcelo Barovero codo a codo con Franco Armani El antiguo dueño del arco millonario se sumará al esquema de entrenadores de arqueros en River, ya que compartirá el rol con Alfredo Montes, histórico colaborador de Marcelo Gallardo en esta área. La incorporación de un futbolista de esta magnitud en la historia reciente del club marca el inicio de la reestructuración que River desea, con el objetivo de que el equipo sobresalga de una vez por todas en esta temporada.

En esta nueva posición, el exfutbolista buscará potenciar a los actuales arqueros del plantel, como Franco Armani, Jeremías Ledesma y Ezequiel Centurión, quien podría quedar como segundo guardameta. Además, algo que entusiasma a los hinchas es que el anterior dueño del arco millonario entrenará codo a codo con el actual arquero histórico del club, Armani, con quien ya se enfrentó cuando Barovero defendía los colores de Banfield.

image "Trapito" Barovero entrenará a Franco Armani. Gentileza De entrenado a entrenador es la carrera de Barovero en River Es para memoriosos el recuerdo que Trapito dejó en el club, ya que defendió los tres palos del Millonario desde 2012 hasta 2016 y tuvo un paso histórico. Disputó un total de167 encuentros y mantuvo la valla invicta en 74 ocasiones, además de conquistar ocho títulos, entre ellos la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.