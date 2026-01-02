2 de enero de 2026 - 16:52

Fue campeón de la Libertadores con River y ahora vuelve por pedido de Marcelo Gallardo

El histórico futbolista que supo dar la vuelta olímpica con River, vuelve al club tras más de 9 años.

river-barovero-gallardo
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Marcelo Barovero vestirá nuevamente la de River, aunque en un rol diferente, ya que el guardameta está alejado de la actividad profesional e integrará el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros. Fue una pieza clave para que River levantara la Copa Libertadores en 2015 y ahora acompañará a otro arquero histórico del club, Franco Armani.

Leé además

El Real Madrid declaró intransferible a Franco Mastantuono.

Fin de la novela de Franco Mastantuono: "Es intransferible para nosotros"

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo va perfilando su equipo para 2026.

Marcelo Gallardo arranca el año contento: Matías Viña se sumará como refuerzo

Por Redacción Deportes

Es una gran noticia para este comienzo de año en el mundo millonario, sobre todo porque en esta temporada el club tendrá el compromiso de la Copa Sudamericana, donde los de blanco y rojo están obligados a un buen desempeño tras un 2025 para el olvido. “Trapito” Barovero se sumará a la pretemporada que River realizará en San Martín de los Andes.

image
Barovero volverá a River.

Barovero volverá a River.

Marcelo Barovero codo a codo con Franco Armani

El antiguo dueño del arco millonario se sumará al esquema de entrenadores de arqueros en River, ya que compartirá el rol con Alfredo Montes, histórico colaborador de Marcelo Gallardo en esta área. La incorporación de un futbolista de esta magnitud en la historia reciente del club marca el inicio de la reestructuración que River desea, con el objetivo de que el equipo sobresalga de una vez por todas en esta temporada.

En esta nueva posición, el exfutbolista buscará potenciar a los actuales arqueros del plantel, como Franco Armani, Jeremías Ledesma y Ezequiel Centurión, quien podría quedar como segundo guardameta. Además, algo que entusiasma a los hinchas es que el anterior dueño del arco millonario entrenará codo a codo con el actual arquero histórico del club, Armani, con quien ya se enfrentó cuando Barovero defendía los colores de Banfield.

image

"Trapito" Barovero entrenará a Franco Armani.

De entrenado a entrenador es la carrera de Barovero en River

Es para memoriosos el recuerdo que Trapito dejó en el club, ya que defendió los tres palos del Millonario desde 2012 hasta 2016 y tuvo un paso histórico. Disputó un total de167 encuentros y mantuvo la valla invicta en 74 ocasiones, además de conquistar ocho títulos, entre ellos la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Giuliano Galoppo ya le pertenece a River Plate.

River a puro canje con Sao Paulo: se van dos y se queda Galoppo

River cerró el 2025 en una cena admirable juntos a sus socios.

River cerró el año con un gesto que conmovió al Monumental: una cena para socios que pasan las fiestas solos

Por Redacción Deportes
Fútbol argentino en 2026.

Fútbol argentino 2026: 8 títulos en juego, el debut de los equipos mendocinos y un año que no dará respiro

Por Cristian Reta
Desde 2018, los superclásicos de verano no volvieron a disputarse. Hoy son una reliquia del fútbol argentino. 

Cuando enero era emocionante: la historia del superclásico de verano que ya no existe