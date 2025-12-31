31 de diciembre de 2025 - 19:05

Fútbol argentino 2026: 8 títulos en juego, el debut de los equipos mendocinos y un año que no dará respiro

La AFA confirmó el cronograma para una temporada frenética con ocho estrellas en disputa. Del debut de Boca y River al calendario de las tres Supercopas.

Fútbol argentino en 2026.

Fútbol argentino en 2026.

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Tras el grave accidente en El Carrizal, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini fue operado este martes. 

Operaron con éxito al piloto mendocino Juan Cruz Yacopini

Por Juan Azor
Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Alarma en Brasil: Roberto Carlos debió ser operado por un problema en el corazón

Por Redacción Deportes

La actividad oficial comenzará el fin de semana del 25 de enero con el Torneo Apertura. El fixture ya está definido: por la Zona A, Boca Juniors recibirá a Deportivo Riestra, mientras que en la Zona B, River Plate visitará a Barracas Central. Por su parte, el interzonal de la primera fecha lo protagonizarán Aldosivi y Defensa y Justicia.

khKGiHjR5_720x0__1
Eduardo Domínguez fue bicampeón del futbol argentino con Estudiantes en 2025.

Eduardo Domínguez fue bicampeón del futbol argentino con Estudiantes en 2025.

Tres Supercopas y el protagonismo de Estudiantes

Uno de los puntos más llamativos del calendario es la disputa de tres Supercopas diferentes. Estudiantes de La Plata, el gran ganador del 2025, será protagonista central de estas definiciones. El Pincha chocará con Independiente Rivadavia de Mendoza por la Supercopa Argentina y se medirá ante Rosario Central por la Supercopa Internacional.

A estas finales se suma la flamante Recopa de los Campeones, un triangular que reunirá a los ganadores de las copas anteriores y que probablemente se dispute a mitad de año. Este esquema de "supercampeones" refleja cómo se han multiplicado las instancias de definición en el fútbol local.

dffbbe78-7be7-4a15-90db-2e6a526c8013
La Copa Argentina conoce el calendario 2026.

La Copa Argentina conoce el calendario 2026.

El torneo "más federal" y el parate por el Mundial

La Copa Argentina no se queda atrás y pondrá primera el lunes 19 de enero con el duelo entre Estudiantes (LP) e Ituzaingó. El certamen conservará su formato de 64 equipos y series a partido único en cancha neutral.

Tras la finalización del Apertura en abril, la pelota se detendrá para dar paso al Mundial 2026. Una vez concluida la cita máxima en Norteamérica, se pondrá en marcha el Torneo Clausura, que repetirá el formato de dos zonas y playoffs para definir al último campeón de liga del año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fin a la patria potestad: la fuerte sancion que prepara afa para los juveniles que abandonen el pais

Fin a la "patria potestad": la fuerte sanción que prepara AFA para los juveniles que abandonen el país

Por Redacción Deportes
Boselli, el joven defensor uruguayo buscaría tener más rodaje de cara al Mundial 2026.

Un jugador de River podría llegar a San Lorenzo para destrabar el pase de Romaña a Núñez

Por Redacción Deportes
Eduardo Domínguez fue bicampeón del futbol argentino con Estudiantes en 2025.

Estudiantes de La Plata conoce la condiciones para renovar el contrato de Eduardo Dominguez

Por Redacción Deportes
AFA levantó una sanción a un presidente del fútbol argentino

AFA decidió levantarle la sanción a un presidente con el que se peleó

Por Redacción Deportes