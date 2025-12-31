Fútbol argentino 2026: 8 títulos en juego, el debut de los equipos mendocinos y un año que no dará respiro

La AFA confirmó el cronograma para una temporada frenética con ocho estrellas en disputa. Del debut de Boca y River al calendario de las tres Supercopas.

El fútbol argentino se prepara para un 2026 sin descanso. La AFA oficializó una agenda cargada con ocho títulos oficiales en juego, marcando el regreso de los torneos cortos y una catarata de finales que prometen mantener en vilo a los hinchas durante todo el año.

La actividad oficial comenzará el fin de semana del 25 de enero con el Torneo Apertura. El fixture ya está definido: por la Zona A, Boca Juniors recibirá a Deportivo Riestra, mientras que en la Zona B, River Plate visitará a Barracas Central. Por su parte, el interzonal de la primera fecha lo protagonizarán Aldosivi y Defensa y Justicia.

khKGiHjR5_720x0__1 Eduardo Domínguez fue bicampeón del futbol argentino con Estudiantes en 2025. Gentileza Tres Supercopas y el protagonismo de Estudiantes Uno de los puntos más llamativos del calendario es la disputa de tres Supercopas diferentes. Estudiantes de La Plata, el gran ganador del 2025, será protagonista central de estas definiciones. El Pincha chocará con Independiente Rivadavia de Mendoza por la Supercopa Argentina y se medirá ante Rosario Central por la Supercopa Internacional.

A estas finales se suma la flamante Recopa de los Campeones, un triangular que reunirá a los ganadores de las copas anteriores y que probablemente se dispute a mitad de año. Este esquema de "supercampeones" refleja cómo se han multiplicado las instancias de definición en el fútbol local.

dffbbe78-7be7-4a15-90db-2e6a526c8013 La Copa Argentina conoce el calendario 2026. El torneo "más federal" y el parate por el Mundial La Copa Argentina no se queda atrás y pondrá primera el lunes 19 de enero con el duelo entre Estudiantes (LP) e Ituzaingó. El certamen conservará su formato de 64 equipos y series a partido único en cancha neutral.