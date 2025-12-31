Fútbol argentino 2026: 8 títulos en juego, el debut de los equipos mendocinos y un año que no dará respiro

La actividad oficial comenzará el fin de semana del 25 de enero con el Torneo Apertura. El fixture ya está definido: por la Zona A, Boca Juniors recibirá a Deportivo Riestra, mientras que en la Zona B, River Plate visitará a Barracas Central. Por su parte, el interzonal de la primera fecha lo protagonizarán Aldosivi y Defensa y Justicia.
Tres Supercopas y el protagonismo de Estudiantes
Uno de los puntos más llamativos del calendario es la disputa de tres Supercopas diferentes. Estudiantes de La Plata, el gran ganador del 2025, será protagonista central de estas definiciones. El Pincha chocará con Independiente Rivadavia de Mendoza por la Supercopa Argentina y se medirá ante Rosario Central por la Supercopa Internacional.
A estas finales se suma la flamante Recopa de los Campeones, un triangular que reunirá a los ganadores de las copas anteriores y que probablemente se dispute a mitad de año. Este esquema de "supercampeones" refleja cómo se han multiplicado las instancias de definición en el fútbol local.
El torneo "más federal" y el parate por el Mundial
La Copa Argentina no se queda atrás y pondrá primera el lunes 19 de enero con el duelo entre Estudiantes (LP) e Ituzaingó. El certamen conservará su formato de 64 equipos y series a partido único en cancha neutral.
Tras la finalización del Apertura en abril, la pelota se detendrá para dar paso al Mundial 2026. Una vez concluida la cita máxima en Norteamérica, se pondrá en marcha el Torneo Clausura, que repetirá el formato de dos zonas y playoffs para definir al último campeón de liga del año.