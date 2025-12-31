31 de diciembre de 2025 - 10:59

Alarma en Brasil: Roberto Carlos debió ser operado por un problema en el corazón

El exfutbolista brasileño debió ser intervenido de urgencia tras un estudio médico que reveló una anomalía en su corazón y permanece en observación.

Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mundo del fútbol cerró el año con una noticia que generó preocupación a nivel internacional. Roberto Carlos, exlateral izquierdo de la selección de Brasil y leyenda del Real Madrid, debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia por un problema cardíaco, luego de que estudios médicos detectaron una anomalía en el funcionamiento de su corazón.

Leé además

el tranquilo pueblito de brasil ideal para desconectar: playas extensas, arena blanca y mar cristalino

El tranquilo pueblito de Brasil ideal para desconectar: playas extensas, arena blanca y mar cristalino

Por Andrés Aguilera
Luíz Inácio Lula da Silva y Donald Trump. 

2026 será un año decisivo en materia electoral para la región

Por Rosendo Fraga

El exjugador, de 52 años, se encontraba de vacaciones en Brasil cuando acudió a un centro médico para realizarse controles por un trombo detectado en una de sus piernas. Durante esos estudios, los médicos decidieron realizar una resonancia magnética de cuerpo completo que arrojó un hallazgo inesperado: un porcentaje muy alto del corazón no estaba funcionando correctamente”, según detallaron los especialistas que intervinieron en el caso.

image

La cirugía, la evolución y el mensaje de tranquilidad de la estrella de Brasil

Ante ese diagnóstico, Roberto Carlos fue internado de inmediato y trasladado a quirófano, donde se le practicó una cirugía para la colocación de un catéter. El procedimiento, que inicialmente estaba previsto para durar alrededor de 40 minutos, se extendió por casi tres horas debido a complicaciones surgidas durante la intervención, aunque finalmente concluyó de manera satisfactoria.

Tras la operación, el exfutbolista quedó fuera de peligro, pero continuará bajo estricta observación médica durante al menos 48 horas como parte del protocolo de control. En las horas posteriores a la cirugía, el propio Roberto Carlos llevó tranquilidad a su entorno y a los fanáticos al asegurar: “Ahora ya estoy bien”, un mensaje que rápidamente se replicó en el ambiente del fútbol.

image

Referente histórico del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002, Roberto Carlos es recordado por su potencia física, su recorrido incansable por la banda izquierda y su influencia en una de las etapas más exitosas del club español. La noticia sobre su salud generó muestras de apoyo desde distintos sectores del deporte, mientras se aguarda su evolución médica y el momento en que pueda recibir el alta definitiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el relajado pueblito de brasil con espiritu bohemio: playas amplias, mar claro y ritmo lento

El relajado pueblito de Brasil con espíritu bohemio: playas amplias, mar claro y ritmo lento

Por Andrés Aguilera
Tragedia en Brasil tras un accidente de tránsito.

Choque fatal y fuego en Brasil: once personas muertas, entre ellas niños y una mujer embarazada

Por Redacción Mundo
Milei desembarca en Brasil para la Cumbre del Mercosur

El Mercosur en medio de gran tensión política

Por Editorial
Havaianas Brasil lanzó un fuerte anuncio contra la derecha. 

Insólita guerra cultural en Brasil: una publicidad de ojotas desata una fuerte polémica política

Por Redacción Política