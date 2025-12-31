Alarma en Brasil: Roberto Carlos debió ser operado por un problema en el corazón

El exfutbolista brasileño debió ser intervenido de urgencia tras un estudio médico que reveló una anomalía en su corazón y permanece en observación.

El mundo del fútbol cerró el año con una noticia que generó preocupación a nivel internacional. Roberto Carlos, exlateral izquierdo de la selección de Brasil y leyenda del Real Madrid, debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia por un problema cardíaco, luego de que estudios médicos detectaron una anomalía en el funcionamiento de su corazón.

El exjugador, de 52 años, se encontraba de vacaciones en Brasil cuando acudió a un centro médico para realizarse controles por un trombo detectado en una de sus piernas. Durante esos estudios, los médicos decidieron realizar una resonancia magnética de cuerpo completo que arrojó un hallazgo inesperado: “un porcentaje muy alto del corazón no estaba funcionando correctamente”, según detallaron los especialistas que intervinieron en el caso.

image La cirugía, la evolución y el mensaje de tranquilidad de la estrella de Brasil Ante ese diagnóstico, Roberto Carlos fue internado de inmediato y trasladado a quirófano, donde se le practicó una cirugía para la colocación de un catéter. El procedimiento, que inicialmente estaba previsto para durar alrededor de 40 minutos, se extendió por casi tres horas debido a complicaciones surgidas durante la intervención, aunque finalmente concluyó de manera satisfactoria.

Tras la operación, el exfutbolista quedó fuera de peligro, pero continuará bajo estricta observación médica durante al menos 48 horas como parte del protocolo de control. En las horas posteriores a la cirugía, el propio Roberto Carlos llevó tranquilidad a su entorno y a los fanáticos al asegurar: “Ahora ya estoy bien”, un mensaje que rápidamente se replicó en el ambiente del fútbol.