31 de diciembre de 2025 - 11:48

Fin a la "patria potestad": la fuerte sanción que prepara AFA para los juveniles que abandonen el país

Tras la polémica salida de Luca Scarlato de River Plate, la AFA prepara una normativa inédita: los juveniles que se vayan por patria potestad no volverán a vestir la Albiceleste.

DLA - 2025-12-31T114408.570
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol argentino se encuentra en estado de alerta máxima. La reciente partida de Luca Scarlato, una de las mayores promesas de las inferiores de River Plate, detonó una bomba en los despachos de la calle Viamonte y la AFA tomó una determinante decisión.

El juvenil decidió no firmar su contrato profesional y marcharse al exterior utilizando la figura legal de la patria potestad. Esta maniobra, impulsada según el club por el representante Martín Guastadisegno, permite que menores de edad salgan del país sin dejarle un peso a la institución que los formó.

AFA
Desde AFA se anunció que habrá alargue en partidos decisivos y los clubes tendrán dos semanas más para incorporar refuerzos.

Ante lo que consideran una "conducta abusiva", la AFA decidió pasar a la ofensiva con una medida que promete cambiar las reglas del juego para siempre.

En qué consiste el castigo ejemplar de la AFA para frenar el éxodo

La normativa que ya delinea la Asociación del Fútbol Argentino busca tocar donde más le duele al jugador: el sueño de la Selección Argentina. La iniciativa apunta a que todo futbolista que abandone su club bajo el amparo de la patria potestad deje de ser convocado a las selecciones juveniles.

Esta decisión ya genera un consenso unánime entre los dirigentes de los clubes, quienes se sienten indefensos ante el accionar de ciertos agentes. El objetivo es claro: proteger el patrimonio de las instituciones y ordenar el proceso formativo.

image
Luca Scarlato, figura de River que se marcha por la patria potestad.

Desde el entorno de Scarlato, su madre Lorena Cuervo salió al cruce asegurando que el club "descuidó" al jugador durante una lesión y que no había un proyecto deportivo claro. Sin embargo, para la AFA, el caso encendió las alarmas de un sistema que consideran agotado.

image

De concretarse, esta regulación marcará un antes y un después. No solo busca frenar las salidas prematuras, sino enviar un mensaje directo a los representantes: el que fuerza una salida por la puerta de atrás, se olvida de la camiseta nacional.

