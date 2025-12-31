31 de diciembre de 2025 - 11:31

Boca Predio: las 4 joyas que suben a Primera y el ranking mundial que ilusiona a todo el Xeneize

La cantera Xeneize fue elegida la segunda más productiva del mundo. Conocé a los juveniles que Claudio Úbeda llevará a la pretemporada en Ezeiza.

Boca sumará cuatro juveniles a la pretemporada.

Foto:

Por Nicolás Salas

Boca Juniors vuelve a demostrar por qué es una de las mayores potencias formativas de todo el planeta. Según estudios realizados por el prestigioso Observatorio del Fútbol CIES, las inferiores que posee el club son las segundas más productivas del mundo.

Con 93 futbolistas formados en el club jugando en las ligas principales, el Xeneize solo es superado por el Benfica. Este presente dorado tiene su base en Boca Predio, la "fábrica" de 60 hectáreas ubicada en Ezeiza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1987236211199521233&partner=&hide_thread=false

Bajo este marco, el entrenador Claudio Úbeda decidió promover a las joyas de la Reserva bicampeona. Los pibes realizarán la pretemporada con el primer equipo desde el 2 de enero.

Los nombres de Boca que darán que hablar en 2026

Entre los elegidos destaca Dylan Gorosito, lateral derecho de 19 años y figura de la Selección Argentina Sub 20. Con contrato hasta 2028, se perfila como el relevo natural en una defensa que busca recambio urgente.

Embed

Por el sector izquierdo aparece Santiago Zampieri, un lateral "completo y ordenado" que buscará su lugar tras la salida de Frank Fabra. Su solidez en la marca lo convirtió en una pieza inamovible de la Tercera.

La magia en el mediocampo estará a cargo de Tomás Aranda, un enlace con gran técnica que fue declarado MVP en las finales recientes. Con apenas 18 años, es una de las grandes esperanzas del club a largo plazo.

Finalmente, el ataque sumará a Leonel Flores, un extremo letal que marcó 10 goles en la temporada y fue elegido como el jugador con más proyección. También asoma el goleador Valentino Simoni, quien ya pide pista en Primera.

image
Boca suma a la Primera a Santiago Zampieri, Dylan Gorosito, Leonel Flores y Tomás Aranda.

Boca Predio no es solo un complejo de 14 canchas y gimnasios de alto rendimiento. Es el lugar donde los juveniles conviven con estrellas como Cavani, absorbiendo la mística necesaria para alcanzar la gloria.

