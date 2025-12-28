28 de diciembre de 2025 - 21:00

Edinson Cavani, sobre su futuro en Boca: "El 2026 va a ser un gran año y le vamos a meter con todo"

El delantero uruguayo les envió ese mensaje a los hinchas de Boca y descartó así su inminente retiro.

Edinson Cavani palpitó el 2026 de Boca

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El futbolista uruguayo Edinson Cavani descartó este domingo un inminente retiro y se mostró enfocado en su continuidad en Boca con un mensaje para los hinchas: “El 2026 va a ser un gran año y le vamos a meter con todo”.

El jugador de Boca participó en el streaming de DIRECTV desde Punta del Este.

“Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere y le vamos a meter con todo”, respondió el delantero en DGO Stream, cuando le pidieron un mensaje para los fanáticos de Boca expectantes por su futuro en el club.

El deportista repasó su actualidad y cómo se adapta a los nuevos desafíos. “Son muchos años y yo vengo de la vieja escuela, que quieras o no te ibas haciendo en base a estar y formar parte de grupos con experiencia, con gente que era más rústica para pasarte información, un consejo o un mensaje. Los tiempos han cambiado y uno trata de ir adaptándose”, señaló.

“Dentro de esa adaptación, tengo mucho o gran porcentaje de esa vieja escuela entonces es más difícil para mi estar con un joven en la misma sintonía cuando por ahí tenés una gran diferencia de edad y una formación más antigua. Después hay jóvenes que te quieren escuchar más, otros menos, pero lo más importante es poder volcar un poco la experiencia y ciertas pautas dentro de lo que puede ser un grupo”, agregó. Y seguido, completó: “Los ideales uno los tiene que mantener, la esencia la tiene que mantener, tratando de adaptarse a lo que es la situación de hoy”.

Edinson Cavani opinó del Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá un acontecimiento especial entre sus partidos.

Cavani también expresó sus expectativas en torno al desempeño de la Selección Argentina y la de Uruguay en el Mundial 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México. “Ojalá que les vaya bien a los dos, que puedan hacer una buena copa. Creo que las dos selecciones están bien más allá de que Uruguay esté pasando un momento de turbulencia, como quien dice, pero creo que tiene buenos jugadores para hacer una buena copa”, dijo.

Y sobre un eventual cruce entre los dos seleccionados, el delantero uruguayo manifestó: “Es cultural el hecho de que cuando llega ese momento, no importa la distancia, son partidos picantes”, cerró.

