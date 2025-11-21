Marcelo Bielsa: "Yo soy tóxico" y "vos sos un cagón", la conferencia de prensa sin filtro del DT Celeste

Marcelo Bielsa salió a hablar luego de la dura derrota por 5-1 de Uruguay con Estados Unidos. Y no dejó tema sin tocar. Fiel asu estilo. Durísimo

Embed Marcelo Bielsa, el tóxico.pic.twitter.com/ltI1zoAaH5 — VSports Team (@VSportsTM) November 21, 2025 Marcelo Bielsa: "soy una persona tóxica" El Loco, que habló sin tapujos durante una hora y 45 minutos, se definió como una persona “tóxica” en su forma de liderar y admitió que su carácter y su obsesión por el error complican su relación con el grupo.

En ese sentido, el DT de 70 años no esquivó la responsabilidad por el mal momento del conjunto charrúa y explicó que su elevado nivel de exigencia "nace del miedo, no de una búsqueda romántica del triunfo, sino del temor a perder.

