Marcelo Bielsa: "Yo soy tóxico" y "vos sos un cagón", la conferencia de prensa sin filtro del DT Celeste

Marcelo Bielsa salió a hablar luego de la dura derrota por 5-1 de Uruguay con Estados Unidos. Y no dejó tema sin tocar. Fiel asu estilo. Durísimo

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay

El entrenador asumió toda la responsabilidad de la goleada que sufrió la Celeste frente a Estados Unidos. 

Marcelo Bilesa, entrenador de Uruguay,dur&iacute;simo en una conferencia de prensa. Fiel a su estilo.

Marcelo Bilesa, entrenador de Uruguay,durísimo en una conferencia de prensa. Fiel a su estilo.

Además, respondió con crudeza ante los rumores de un motín interno del plantel, cuestionando los trascendidos mediáticos sobre supuestos pedidos de su salida. Aseguró tener “información directa con los protagonistas” y fundamentó su continuidad en lo que ve día a día, más allá de lo que se diga por fuera. Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento”, remarcó.

Las 16 mejores frases de Marcelo Bielsa

  1. “Yo soy tóxico. Relacionarme conmigo empeora al que se relaciona conmigo”.
  2. “Hay tipos tóxicos que solo ven el error, que demandan, que nunca están satisfechos con nada”.
  3. “Lo vivo como un karma… esa conducta está basada en el miedo”.
  4. “Uno no disfruta por ganar, teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar”.
  5. "Mirá, vos sos un cagón...Porque vos estás llenos de recursos y los recursos no los traducís en acciones de peligro. ¿Sabés cómo se define eso? Es que sos un cagón".
  6. “Tengo la misma fuerza desde el primer día para seguir con la selección hasta el Mundial”.
  7. “Perder 5-1 no es un episodio que se pueda ignorar. Me siento avergonzado con resultados de este tipo. Los efectos de perder 5-1 siempre generan preocupación y debía explicar”.
  8. “Si los jugadores quieren que me vaya, vienen y me lo dicen. No me puedo guiar por trascendidos”.
  9. “No tengo la sensación de reclamo hacia nadie, pero sí siento que lo que se ve afectado... es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores, de los recursos”.
  10. “Suárez dijo lo que dijo … yo nunca respondí al mensaje que dio. Pero sí hablé internamente con los jugadores”.
  11. “Humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco”.
  12. “Yo nunca no me hice responsable. No pueden señalar un momento en que yo no haya asumido la responsabilidad de los malos momentos del equipo.”
  13. “Te digo lo que tengo que decir, decime lo que me creas que tengo que escuchar... Cuando se usan voceros, trascendidos … se pierde lo que la sinceridad garantiza”.
  14. “La obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y te acerquen a la victoria”.
  15. “Entrenar, conocer a los compañeros... Me parece que eso es empezar a sembrar el futuro”.
  16. “Cuando uno va a un lugar, las normas no son las que uno tiene, las normas son las del lugar que te recibe sin dejar de ser uno mismo”.
