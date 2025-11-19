Marcelo Bielsa enfrenta la tormenta: conferencia clave tras la crisis de Uruguay

El entrenador de la selección uruguaya dará una conferencia este jueves luego de una serie de amistosos decepcionantes que encendieron cuestionamientos sobre su continuidad.

El entrenador asumió toda la responsabilidad de la goleada que sufrió la Celeste frente a Estados Unidos.

Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, se presentará ante los medios este jueves a las 20:00 en el Museo del Fútbol, tras una doble jornada de amistosos FIFA que dejó al equipo nacional en el centro de las críticas.

La Celeste inició la fecha con un empate 0-0 frente a México en Torreón, encuentro en el que fue superada de principio a fin y en el que solo Facundo Torres pudo generar un remate al arco. Días después, en Tampa, llegó el golpe más duro: Estados Unidos goleó 5-1 a Uruguay, profundizando la preocupación por el rendimiento colectivo.

En la conferencia posterior a la derrota, Bielsa volvió a exhibir su ya característico tono autocrítico: "La gestión del equipo que fue superado es toda responsabilidad mía. No veo que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo", aseguró.

Desde su arribo en mayo de 2023, los resultados positivos de la selección han sido escasos, y la situación se agravó tras la caída en la Copa América 2024 y las tensiones internas reveladas por jugadores como Luis Suárez, quien denunció un quiebre entre el cuerpo técnico y el plantel

image Estados Unidos vs Uruguay Gentileza El Loco podría presentar la renuncia image Marcelo Bielsa Gentileza. Ante este escenario, la AUF, liderada por Ignacio Alonso, evalúa por primera vez la continuidad del DT. Sin embargo, el director de selecciones, Jorge Giordano, lo respaldó: "Lo veo con fuerza para seguir y con la autocrítica necesaria", afirmó luego de la goleada en Tampa.