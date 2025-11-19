19 de noviembre de 2025 - 21:16

Marcelo Bielsa enfrenta la tormenta: conferencia clave tras la crisis de Uruguay

El entrenador de la selección uruguaya dará una conferencia este jueves luego de una serie de amistosos decepcionantes que encendieron cuestionamientos sobre su continuidad.

El entrenador asumió toda la responsabilidad de la goleada que sufrió la Celeste frente a Estados Unidos. 

Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, se presentará ante los medios este jueves a las 20:00 en el Museo del Fútbol, tras una doble jornada de amistosos FIFA que dejó al equipo nacional en el centro de las críticas.

Escocia y España jugarán la Copa del Mundo

Historia pura: Escocia ganó un partidazo y se clasificó al Mundial después de 28 años

Polémica en la F1 por la manipulación de piezas ilegales en el fondo plano de los monoplazas.

Escándalo en la F1: la FIA detectó dispositivos ilegales durante el GP de Brasil

La Celeste inició la fecha con un empate 0-0 frente a México en Torreón, encuentro en el que fue superada de principio a fin y en el que solo Facundo Torres pudo generar un remate al arco. Días después, en Tampa, llegó el golpe más duro: Estados Unidos goleó 5-1 a Uruguay, profundizando la preocupación por el rendimiento colectivo.

En la conferencia posterior a la derrota, Bielsa volvió a exhibir su ya característico tono autocrítico: "La gestión del equipo que fue superado es toda responsabilidad mía. No veo que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo", aseguró.

Desde su arribo en mayo de 2023, los resultados positivos de la selección han sido escasos, y la situación se agravó tras la caída en la Copa América 2024 y las tensiones internas reveladas por jugadores como Luis Suárez, quien denunció un quiebre entre el cuerpo técnico y el plantel

El Loco podría presentar la renuncia

Ante este escenario, la AUF, liderada por Ignacio Alonso, evalúa por primera vez la continuidad del DT. Sin embargo, el director de selecciones, Jorge Giordano, lo respaldó: "Lo veo con fuerza para seguir y con la autocrítica necesaria", afirmó luego de la goleada en Tampa.

Uruguay volverá a competir recién en marzo de 2026, en la antesala del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que comenzará el 11 de junio del próximo año. La conferencia de Bielsa será determinante para entender su mirada sobre el presente celeste y el futuro de su proceso.

