Boca recibió una invitación millonaria: el club europeo que lo busca para homenajear a Diego Maradona

El Xeneize fue tentado para viajar a Italia y disputar un amistoso cargado de emoción. Los detalles de una propuesta que busca unir dos pasiones por el "Diez".

Boca podría jugar con el Napoli para homenajear a Diego Maradona.

El motivo del encuentro es tan especial como el vínculo que une a ambas instituciones: el amor eterno por Diego Armando Maradona. La idea es que el partido se juegue en el estadio que hoy lleva el nombre del astro argentino, en territorio italiano.

A 25 años del segundo "scudetto" de Maradona con el Nápoli

Boca vs Napoli: un duelo con historia y un estadio renovado

Además de homenajear al "Diez", el partido marcaría el inicio de las obras de ampliación del estadio del Napoli de cara a la Eurocopa 2032. Se planea una inversión de 150 millones de euros para sumar un tercer anillo con capacidad para 10 mil personas más.

Como dato curioso, el historial entre ambos es mínimo pero favorable al Xeneize. El único enfrentamiento registrado fue un amistoso en 1963, donde Boca se impuso por 2 a 0 en el entonces estadio San Paolo.

Se cumplen 34 años de la llegada de Diego Maradona al Nápoli

Sin embargo, no todo es tan sencillo. El gran obstáculo para concretar este sueño es el ajustado calendario de 2026, año en el que se disputará el Mundial entre junio y julio. Esto complica la logística y la disponibilidad de fechas para el viaje.,

Por ahora, la dirigencia de Boca mantiene la propuesta bajo análisis. De confirmarse, sería el regreso triunfal del club a las giras contra equipos de renombre del Viejo Continente, una tradición que marcó épocas doradas de la institución.

