Boca recibió una invitación millonaria: el club europeo que lo busca para homenajear a Diego Maradona

El Xeneize fue tentado para viajar a Italia y disputar un amistoso cargado de emoción. Los detalles de una propuesta que busca unir dos pasiones por el "Diez".

Boca podría jugar con el Napoli para homenajear a Diego Maradona.

Boca Juniors podría volver a pisar suelo europeo en una gira que ya genera ilusión entre los hinchas. En las últimas horas, trascendió que el club recibió una invitación formal para disputar un amistoso en 2026 nada menos que contra el Napoli.

El motivo del encuentro es tan especial como el vínculo que une a ambas instituciones: el amor eterno por Diego Armando Maradona. La idea es que el partido se juegue en el estadio que hoy lleva el nombre del astro argentino, en territorio italiano.

A 25 años del segundo "scudetto" de Maradona con el Nápoli A 25 años del segundo "scudetto" de Maradona con el Nápoli Boca vs Napoli: un duelo con historia y un estadio renovado Además de homenajear al "Diez", el partido marcaría el inicio de las obras de ampliación del estadio del Napoli de cara a la Eurocopa 2032. Se planea una inversión de 150 millones de euros para sumar un tercer anillo con capacidad para 10 mil personas más.

Como dato curioso, el historial entre ambos es mínimo pero favorable al Xeneize. El único enfrentamiento registrado fue un amistoso en 1963, donde Boca se impuso por 2 a 0 en el entonces estadio San Paolo.

Se cumplen 34 años de la llegada de Diego Maradona al Nápoli Se cumplen 34 años de la llegada de Diego Maradona al Nápoli Sin embargo, no todo es tan sencillo. El gran obstáculo para concretar este sueño es el ajustado calendario de 2026, año en el que se disputará el Mundial entre junio y julio. Esto complica la logística y la disponibilidad de fechas para el viaje.,