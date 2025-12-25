25 de diciembre de 2025 - 09:33

El gesto de Lionel Messi en Navidad que emocionó a Rosario: "Me puedo llegar a morir"

El capitán de la Selección sorprendió a un joven en la puerta de su casa en Funes. Mirá el emocionante video de Leo y Antonela que recorre el país.

El gesto de Lionel Messi con un hincha que se hizo viral.

Por Cristian Reta

Lionel Messi ya está en su "lugar en el mundo" para pasar las fiestas. Como cada año, el capitán eligió Rosario para desconectarse antes de un 2026 cargado de desafíos. Sin embargo, su presencia nunca pasa desapercibida, y un joven llamado Juan vivió un momento que jamás olvidará.

Por Nicolás Salas

El muchacho, de 24 años, esperó durante horas en la puerta del barrio privado Kentucky, en Funes. Su paciencia tuvo la mejor recompensa cuando una camioneta negra se detuvo frente a él. Al volante estaba Antonela Roccuzzo y, de acompañante, el mismísimo "Diez".

"Na, me puedo llegar a morir", exclamó Juan entre lágrimas, totalmente conmovido por la humildad de su ídolo. El video del encuentro, registrado por el periodista Federico Marcucci, se volvió viral en cuestión de minutos en todas las redes sociales.

Este tipo de gestos son habituales en el astro, quien nunca tiene problemas en saludar a los vecinos que se acercan a su domicilio. Tras una exigente gira por la India, el capitán busca ahora disfrutar de la calma de su ciudad natal.

Messi pasó la Navidad en su casa de Funes junto a Antonela y sus hijos. Se espera que el fin de semana viajen a Uruguay para asistir al cumpleaños de la hija de su gran amigo, Luis Suárez. Es la pausa necesaria antes de retomar la actividad con el Inter Miami en febrero.

