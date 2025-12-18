El Inter de Miami de Lionel Messi busca cerrar otro refuerzo que jugará el Mundial 2026

El club del capitán Lionel Messi busca reforzar su plantilla con una figura que sorprendió por su rendimiento y estadísticas fuera de lo normal.

Tras la consagración como campeón de la MLS Cup, Inter Miami continúa en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. En este sentido, el club de Florida está a punto de sacudir mercado de pases con la contratación de uno de los agentes libres más codiciados del momento, quien será compañero de Lionel Messi en la próxima temporada.

Según The Athletic, es inminente la llegada del arquero canadiense Dayne St. Clair, quien fue elegido Mejor Portero del Año 2025 y se perfila como titular de su selección en el Mundial 2026.

image El propio St. Clair, tras la expiración de su contrato, se despidió de la afición de Minnesota United. “Hace siete años fui seleccionado aquí, con mi sueño de ser profesional finalmente hecho realidad". "El camino desde entonces tuvo sus pruebas y tribulaciones, pero estoy orgulloso de la persona y el jugador en que me convirtieron esas experiencias". "Gracias a mis compañeros, entrenadores, héroes anónimos y a quienes nos apoyaron en cada paso", expresó el arquero canadiense.

La temporada 2025 consolidó a St. Clair como uno de los arqueros más destacados de la liga. Según la MLS, lideró la competición con un 77,93% de atajadas, registró 113 paradas y mantuvo su arco invicto en 10 de los 30 partidos de la fase regular. Su rendimiento lo posiciona como favorito para defender el arco de Canadá en la próxima Copa del Mundo, tras haber sido suplente en Qatar 2022.

image El equipo de Lionel Messi busca mantener un arquero fijo en el arco El traspaso de St. Clair se produce en un contexto de cambios en la portería de Inter Miami. Durante la última campaña, Rocco Ríos Novo se adueñó del puesto titular y fue clave en la conquista del título, desplazando a Óscar Ustari al banquillo. Además, el club transfirió a Drake Callender a Charlotte, lo que abrió la puerta a la llegada de un refuerzo de jerarquía bajo los tres palos.