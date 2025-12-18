18 de diciembre de 2025 - 14:35

El Inter de Miami de Lionel Messi busca cerrar otro refuerzo que jugará el Mundial 2026

El club del capitán Lionel Messi busca reforzar su plantilla con una figura que sorprendió por su rendimiento y estadísticas fuera de lo normal.

El Inter de Lionel Messi prepara una jugosa oferta para el jugador estrella.

El Inter de Lionel Messi prepara una jugosa oferta para el jugador estrella.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras la consagración como campeón de la MLS Cup, Inter Miami continúa en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. En este sentido, el club de Florida está a punto de sacudir mercado de pases con la contratación de uno de los agentes libres más codiciados del momento, quien será compañero de Lionel Messi en la próxima temporada.

Leé además

Mario Pineida, figura de Barcelona, fue asesinado en un atentado brutal.

Luto en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, figura de Barcelona, en un atentado brutal

Por Cristian Reta
La Selección argentina y su par de España ya conocen el horario en el que disputarán la Finalissima 2026, el partido que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

Otra batalla en el Lusail: confirmaron fecha y hora para la Finalissima entre Argentina y España

Por Redacción Deportes

Según The Athletic, es inminente la llegada del arquero canadiense Dayne St. Clair, quien fue elegido Mejor Portero del Año 2025 y se perfila como titular de su selección en el Mundial 2026.

image

El propio St. Clair, tras la expiración de su contrato, se despidió de la afición de Minnesota United. “Hace siete años fui seleccionado aquí, con mi sueño de ser profesional finalmente hecho realidad". "El camino desde entonces tuvo sus pruebas y tribulaciones, pero estoy orgulloso de la persona y el jugador en que me convirtieron esas experiencias". "Gracias a mis compañeros, entrenadores, héroes anónimos y a quienes nos apoyaron en cada paso", expresó el arquero canadiense.

La temporada 2025 consolidó a St. Clair como uno de los arqueros más destacados de la liga. Según la MLS, lideró la competición con un 77,93% de atajadas, registró 113 paradas y mantuvo su arco invicto en 10 de los 30 partidos de la fase regular. Su rendimiento lo posiciona como favorito para defender el arco de Canadá en la próxima Copa del Mundo, tras haber sido suplente en Qatar 2022.

image

El equipo de Lionel Messi busca mantener un arquero fijo en el arco

El traspaso de St. Clair se produce en un contexto de cambios en la portería de Inter Miami. Durante la última campaña, Rocco Ríos Novo se adueñó del puesto titular y fue clave en la conquista del título, desplazando a Óscar Ustari al banquillo. Además, el club transfirió a Drake Callender a Charlotte, lo que abrió la puerta a la llegada de un refuerzo de jerarquía bajo los tres palos.

El arquero de 28 años, fue seleccionado por Minnesota United en el SuperDraft de 2019 y acumuló 159 partidos con el club. Además, suma 18 presencias con la selección canadiense y compite por la titularidad con Maxime Crépeau (Portland Timbers), bajo la dirección técnica de Jesse Marsch, quien ha alternado a ambos arqueros en las últimas convocatorias. Ahora, el canadiense se prepara para defender el arco del equipo de Lionel Messi.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ethan McLeod, murió en un trágico accidente automovilístico.

Brilló en el ascenso y murió volviendo a casa: la joven estrella que perdió la vida en Inglaterra

Por Cristian Reta
Las impactantes fotos de Lionel Messi en un refugio de animales en India 

La inédita visita de Lionel Messi a un refugio de animales en la India: las impactantes fotos

Por Redacción Deportes
Lionel Messi.

El voto de Messi en los premios The Best que dejó al Dibu Martínez sin el N°1

Por Cristian Reta
El galardón principal de los premios The Best.

Premios The Best: habrá presencia argentina entre los candidatos

Por Redacción Deportes