17 de diciembre de 2025 - 10:16

El voto de Messi en los premios The Best que dejó al Dibu Martínez sin el N°1

El capitán argentino reveló su lista completa para los premios The Best 2025. Quiénes fueron sus elegidos, los guiños al Barça y una sorpresa para el Dibu.

Lionel Messi.

Lionel Messi.

Foto:

Por Cristian Reta

Los premios The Best 2025 de la FIFA dejaron grandes ganadores en Doha, Qatar, donde Ousmane Dembélé fue distinguido como el mejor futbolista del año. Pero la verdadera noticia para los hinchas argentinos fue la revelación de la lista de votos de Lionel Messi, capitán de la Selección.

Leé además

Perú San Germán, el club peruano que es furor en redes.

Perú San Germán logra el ascenso: la historia detrás del 'PSG' que desafía a Lima

Por Nicolás Salas
Ousmane Dembélé, ganador del The Best.

Dembélé se llevó el The Best y el 11 ideal de FIFA NO tiene argentinos

El Diez del Inter Miami, que no estuvo entre los finalistas por primera vez desde 2016, ejerció su derecho como capitán de Argentina y sus elecciones generaron debate, especialmente por la ubicación de su compañero de selección.

DLA (50)
Ousmane Dembélé, ganador del The Best.

Ousmane Dembélé, ganador del The Best.

El polémico orden en la elección de Mejor Arquero

En la votación al mejor arquero de la temporada, la Pulga optó por el italiano Gianluigi Donnarumma en el primer lugar. Este dato fue un shock, ya que el italiano se quedó con el premio.

Inmediatamente, el segundo lugar fue para su compañero de la Albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez. Completó su podio con Thibaut Courtois. El sistema de The Best da más peso (cinco puntos) a la primera opción, por lo que el voto de Messi fue crucial para Donnarumma.

donnarumma_518771288_18510789997022993_8767609732550502300_n

La conexión Barcelona: Dembélé y el 'heredero'

En cuanto al premio mayor, Messi coincidió con el resultado final. Su primer voto fue para el delantero francés Ousmane Dembélé, con quien compartió vestuario en el Barcelona. Dembélé, campeón de la Champions League, la Ligue 1 y el Balón de Oro, tuvo una temporada sobresaliente.

En el segundo puesto, el capitán argentino ubicó a Kylian Mbappé. Pero el dato más curioso y que genera utilidad a futuro es su tercer voto: se lo dio al juvenil español Lamine Yamal. El joven atacante es señalado por la prensa como el "heredero" de Messi en el conjunto catalán y hasta utiliza la icónica 10.

Ousmane Dembélé, actual figura del Paris Saint-Germain, recordó su pasado junto a Lionel Messi
Ousmane Dembélé, actual figura del Paris Saint-Germain, recordó su pasado junto a Lionel Messi

Ousmane Dembélé, actual figura del Paris Saint-Germain, recordó su pasado junto a Lionel Messi

Luis Enrique, el elegido de la Pulga

En la categoría de Mejor Entrenador, Messi no optó por Lionel Scaloni, como había hecho en otras ocasiones. En su lugar, el astro eligió en primer lugar a Luis Enrique, su ex-DT en el Barcelona y ganador del The Best 2025.

En segundo lugar, votó a Hansi Flick, actual director técnico del Barcelona. Finalmente, es importante recordar que Argentina sí tuvo un ganador, aunque la categoría no cuenta con el voto de los jugadores: Santiago Montiel se alzó con el Premio Puskás al mejor gol.

Luis Enrique: "Dirigir a Messi es facilísimo"
Luis Enrique y Messi

Luis Enrique y Messi

A quiénes votó Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección argentina encabezó su top con Kylian Mbappé, seguido por Pedri y Lamine Yamal. En la categoría de mejor director técnico, ubicó en el primer lugar a Luis Enrique, luego Mikel Arteta en el segundo puesto y a Hansi Flick en el tercero.

A diferencia de Messi, el DT campeón del mundo sí votó por el “Dibu” Martínez como mejor arquero, seguido por Thibaut Courtois, mientras que Manuel Neuer completó el podio.

Tras el error en el sorteo del Mundial, Infantino le pidió disculpas a Scaloni y lo invitó a tocar la Copa del Mundo
Tras el error en el sorteo del Mundial, Infantino le pidió disculpas a Scaloni y lo invitó a tocar la Copa del Mundo.

Tras el error en el sorteo del Mundial, Infantino le pidió disculpas a Scaloni y lo invitó a tocar la Copa del Mundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santino Andino charló con Los Andes tras la primera práctica del Expreso bajo las órdenes de Mariano Toedtli.

Santino Andino tras el descenso: su futuro en Godoy Cruz y el desafío de volver a Primera

Por Sergio Faria
El galardón principal de los premios The Best.

Premios The Best: habrá presencia argentina entre los candidatos

Por Redacción Deportes
Fecha y sede confirmada de la Finalissima.

Argentina y España se enfrentan en la Finalissima: cuándo y dónde será el partido

Por Cristian Reta
Un fanático de Lionel Messi, observando el estadio que fue vandalizado.

Detuvieron al organizador del evento de Messi en la India: los detalles y el pedido de disculpas

Por Redacción Deportes