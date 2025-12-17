El voto de Messi en los premios The Best que dejó al Dibu Martínez sin el N°1

Los premios The Best 2025 de la FIFA dejaron grandes ganadores en Doha, Qatar, donde Ousmane Dembélé fue distinguido como el mejor futbolista del año. Pero la verdadera noticia para los hinchas argentinos fue la revelación de la lista de votos de Lionel Messi , capitán de la Selección.

Dembélé se llevó el The Best y el 11 ideal de FIFA NO tiene argentinos

El Diez del Inter Miami, que no estuvo entre los finalistas por primera vez desde 2016 , ejerció su derecho como capitán de Argentina y sus elecciones generaron debate, especialmente por la ubicación de su compañero de selección.

En la votación al mejor arquero de la temporada, la Pulga optó por el italiano Gianluigi Donnarumma en el primer lugar. Este dato fue un shock, ya que el italiano se quedó con el premio.

Inmediatamente, el segundo lugar fue para su compañero de la Albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez . Completó su podio con Thibaut Courtois. El sistema de The Best da más peso (cinco puntos) a la primera opción, por lo que el voto de Messi fue crucial para Donnarumma.

En cuanto al premio mayor, Messi coincidió con el resultado final. Su primer voto fue para el delantero francés Ousmane Dembélé , con quien compartió vestuario en el Barcelona. Dembélé, campeón de la Champions League, la Ligue 1 y el Balón de Oro, tuvo una temporada sobresaliente.

En el segundo puesto, el capitán argentino ubicó a Kylian Mbappé. Pero el dato más curioso y que genera utilidad a futuro es su tercer voto: se lo dio al juvenil español Lamine Yamal. El joven atacante es señalado por la prensa como el "heredero" de Messi en el conjunto catalán y hasta utiliza la icónica 10.

Ousmane Dembélé, actual figura del Paris Saint-Germain, recordó su pasado junto a Lionel Messi Ousmane Dembélé, actual figura del Paris Saint-Germain, recordó su pasado junto a Lionel Messi

Luis Enrique, el elegido de la Pulga

En la categoría de Mejor Entrenador, Messi no optó por Lionel Scaloni, como había hecho en otras ocasiones. En su lugar, el astro eligió en primer lugar a Luis Enrique, su ex-DT en el Barcelona y ganador del The Best 2025.

En segundo lugar, votó a Hansi Flick, actual director técnico del Barcelona. Finalmente, es importante recordar que Argentina sí tuvo un ganador, aunque la categoría no cuenta con el voto de los jugadores: Santiago Montiel se alzó con el Premio Puskás al mejor gol.

Luis Enrique: "Dirigir a Messi es facilísimo" Luis Enrique y Messi

A quiénes votó Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección argentina encabezó su top con Kylian Mbappé, seguido por Pedri y Lamine Yamal. En la categoría de mejor director técnico, ubicó en el primer lugar a Luis Enrique, luego Mikel Arteta en el segundo puesto y a Hansi Flick en el tercero.

A diferencia de Messi, el DT campeón del mundo sí votó por el “Dibu” Martínez como mejor arquero, seguido por Thibaut Courtois, mientras que Manuel Neuer completó el podio.