Dembélé se llevó el The Best y el 11 ideal de FIFA NO tiene argentinos

La gala de los premios FIFA The Best en Doha dejó un ganador indiscutible y una polémica que recorre el mundo. El francés Ousmane Dembélé se consagró como el Mejor Futbolista de la Temporada 2024/25, un logro que sumó a su reciente Balón de Oro.

Sin embargo, el resultado que más impactó a los fanáticos fue la ausencia total de jugadores argentinos en el once ideal masculino de la FIFA.

La selección del mejor equipo del año sorprendió, dejando fuera a figuras como Lionel Messi (Inter Miami), Emiliano Martínez (Aston Villa), Enzo Fernández (Chelsea) y Alexis Mac Allister (Liverpool), quienes estaban entre los aspirantes.

El Dibu Martínez, ganador del premio a Mejor Arquero en 2022 y 2024, no pudo conseguir su tercera estatuilla, ya que el reconocimiento fue para el italiano Gianluigi Donnarumma.

Pero el dato curioso más resonante lo protagonizó el propio Messi: por primera vez desde que se entregan estos premios (en 2007), el astro argentino no figuró entre los aspirantes a la categoría individual de Mejor Jugador de la FIFA .

Dembélé, una máquina de títulos y goles

La temporada del delantero del PSG fue inolvidable. El francés cerró el curso con cifras asombrosas: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos oficiales.

Su impacto fue clave para que el Paris Saint-Germain dominara el fútbol, ganando cuatro títulos en el curso: la Ligue 1 de Francia, la Champions League, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia.

psg_601428020_18549567769024163_6166437168969503547_n

El grito de gol que hizo historia: Santiago Montiel, Puskás 2025

En medio de las controversias, hubo un argentino que sí brilló con luz propia. El delantero de Independiente, Santiago Montiel, se alzó con el premio Puskás al Mejor Gol de la temporada.

Montiel lo ganó por su espectacular tanto de chilena ante Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2025. Con este reconocimiento, Montiel se convirtió en el tercer futbolista argentino en conseguir el Puskás, por detrás de Erik Lamela (2021) y de Alejandro Garnacho (2024).

¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡TENEMOS EL GOL DEL AÑO! GOLAZO DE CHILENA DE SANTIAGO MONTIEL DESDE LA PUERTA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1iUTTL9AQg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2025

En otros premios destacados, Aitana Bonmatí se llevó el The Best femenino y Luis Enrique, DT del PSG, fue elegido como el mejor entrenador de fútbol masculino.

El XI ideal de la FIFA en los premios The Best

Arquero

Gianluigi Donnarumma

Defensores

Achraf Hakimi

Willian Pacho

Virgil van Dijk

Nuno Mendes

Mediocampistas

Cole Palmer

Jude Bellingham

Vitinha

Pedri

Delanteros

Lamine Yamal

Ousmane Dembélé