16 de diciembre de 2025 - 17:29

La sorprendente frase del Dibu Martínez sobre la Finalísima con España: "Es un entrenamiento"

El arquero de la Selección Argentina aseguró que el choque ante los ibéricos servirá para saber donde está parado el conjunto nacional.

Dibu Martínez habló de la Finalísima

Foto:

Buda Mendes/GettyImages
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el marco de un evento de AFA llevado a cabo en Londres, el guardametas contó lo que siente respecto al trascendental choque ante la Roja, teniendo en cuenta que se trata de dos candidatos para la cita mundialista de mediados del próximo año. “La Finalísima contra España puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar”, tiró sin pelos en la lengua.

Martínez ponderó el nivel del encuentro que reúne al mejor elenco de América con el de Europa, asegurando que es una buena medida para ver donde se está: “En la última Finalíssima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Qatar, en otra final en Lusail, pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial”.

Dibu Martínez tiene clara la meta para la Copa del Mundo: "La defensa gana títulos"

FIFA-@adidasfootball-scaled-e1759456910578
La Selección Argentina ya palpita el Mundial

La Selección Argentina ya palpita el Mundial

Para la máxima cita del fútbol, el Dibu contó que tiene un objetivo muy claro: recibir menos goles. “En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar”, analizó.

Finalmente, el arquero del Aston Villa evitó sacar conclusiones del grupo que le tocó a Argentina, junto con Argelia, Austria y Jordania. "Me acuerdo que una semana antes de jugar en Qatar estábamos jugando otros partidos. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho”, se escudó.

