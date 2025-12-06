6 de diciembre de 2025 - 15:18

Confirmados los días, horarios y sedes de la selección Argentina en fase de grupos del Mundial 2026

La Selección jugará contra Austria, Argelia y Jordania. Los partidos serán en Kansas City y Dallas, según confirmó la FIFA.

Sorteo Mundial 2026
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J. Los encuentros se disputarán en la región central de Estados Unidos, con horarios relativamente accesibles para el público argentino.

La vigente campeona del mundo enfrentará a Austria, Argelia y Jordania. Los horarios locales implican que los argentinos verán los partidos entre la tarde y la medianoche.

El debut será el 16 de junio, a las 21:00 (hora argentina), frente a Argelia, en el estadio de Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará oficialmente su camino en la competencia.

Estadio Kansas City
Kansas City Stadium

Kansas City Stadium

El segundo encuentro se llevará a cabo el 22 de junio, desde las 13:00, ante Austria, en el Dallas Stadium de Arlington, uno de los estadios más modernos y de mayor capacidad del torneo. Ese compromiso asoma como clave en la lucha por los primeros puestos del grupo y podría encaminar el pase a la siguiente instancia.

La fase de grupos se cerrará el 27 de junio, a las 22:00, nuevamente en el Dallas Stadium, con el duelo frente a Jordania. Dependiendo de los resultados previos, ese partido podría definir la posición final de la Albiceleste en el Grupo J y el cruce en los octavos de final.

Dallas Stadium
Dallas Stadium

Dallas Stadium

Con la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado y una base de futbolistas que supo consagrarse en Qatar y en las competencias posteriores, Argentina llegará al Mundial 2026 como uno de los equipos a vencer.

La confirmación de sedes y horarios marca el comienzo de la cuenta regresiva para una Selección que mantiene intacta la ambición y sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.

