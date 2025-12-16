The Best: el golazo de Montiel que se quedó con el Puskas

El jugador de Independiente de Avellaneda. fue galardonado por el mejor gol del año en los The Best, gracias a su acrobacia ante la Lepra mendocina.

Este martes 16 de diciembre la FIFA lleva a cabo una nueva ceremonia de los premios The Best que reconocen a los futbolistas más destacados de la última temporada y también a sus acciones, ya que entre los galardones podemos encontrar el Premio Puskas al mejor gol del año.

Lo cierto es que, sin Lionel Messi entre los nominados, la presencia argentina contó con Emiliano Martínez, que perdió ante Gianluigi Donnarumma por el premio a Mejor Arquero, y con Santiago Montiel y Pedro de la Vega que compitieron por el mejor gol.

Así fue el golazo de Montiel que fue reconocido por los The Best Previo a la gala, la FIFA anunció a varios ganadores del trofeo y en la terna de los Puskas al mejor gol, la entidad que rige el fútbol en el mundo anunció que el atacante de Independiente de Avellaneda se quedó con la terna.

Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. Santiago Montel fue nominado por su golazo de tijera desde afuera del área ante Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025, en una maniobra que selló el partido, con victoria para el Rojo por 1-0.