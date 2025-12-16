La divertida reacción del presidente de la FIFA al golazo de Santiago Montiel

El jugador de independiente obtuvo el galardón tras su increíble chilena desde afuera del área ante la Lepra mendocina.

Santiago Montiel se llevó el Puskas de la FIFA al mejor gol del año.

Los Premios The Best de la FIFA se trata de una ceremonia de premiación que homenajea a los protagonistas y a las mejores acciones del fútbol a lo largo del año. Lo cierto es que para esta edición 2025, el Premio Puskás al mejor gol fue para el argentino Santiago Montiel.

El jugador de Independiente de Avellaneda protagonizó una espectacular pirueta desde afuera del área en la victoria de su equipo 1-0 ante Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.

Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025 La reacción de Gianni Infantino al golazo de Montiel El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tomó una tablet y reaccionó al gol del atacante de una particular forma: el mandatario suspiró fuerte y, con su mano izquierda, hizo un gesto elocuente de admiración que es muy común de observar cuando se ven cosas atípicas en este deporte.

Lo cierto es que la escena no pasó desapercibida entre los fanáticos y autoridades, los cuales votaron para que el jugador, primo de Gonzalo, se lleve este prestigioso galardón.

Santiago Montiel y su emoción al recibir el premio de la FIFA Santiago Montiel expresó su alegría luego de quedarse con el Premio Puskás y no ocultó su emoción. El futbolista agradeció especialmente a quienes lo acompañaron durante la votación y destacaron que su gol fue el mejor del año.