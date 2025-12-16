La divertida reacción del presidente de la FIFA al golazo de Santiago Montiel

Los Premios The Best de la FIFA se trata de una ceremonia de premiación que homenajea a los protagonistas y a las mejores acciones del fútbol a lo largo del año. Lo cierto es que para esta edición 2025, el Premio Puskás al mejor gol fue para el argentino Santiago Montiel.
El jugador de Independiente de Avellaneda protagonizó una espectacular pirueta desde afuera del área en la victoria de su equipo 1-0 ante Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000929280612618362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000929280612618362%7Ctwgr%5E2e2a63514d023e396408242835aa576206f527e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fpremios-the-best-2025-vivo-hora-gala-nominados-verlo-minuto-minuto_0_BUMZMSdGis.html&partner=&hide_thread=false
La reacción de Gianni Infantino al golazo de Montiel
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tomó una tablet y reaccionó al gol del atacante de una particular forma: el mandatario suspiró fuerte y, con su mano izquierda, hizo un gesto elocuente de admiración que es muy común de observar cuando se ven cosas atípicas en este deporte.
Lo cierto es que la escena no pasó desapercibida entre los fanáticos y autoridades, los cuales votaron para que el jugador, primo de Gonzalo, se lleve este prestigioso galardón.
Santiago Montiel y su emoción al recibir el premio de la FIFA
Santiago Montiel expresó su alegría luego de quedarse con el Premio Puskás y no ocultó su emoción. El futbolista agradeció especialmente a quienes lo acompañaron durante la votación y destacaron que su gol fue el mejor del año.
“Quiero agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al fútbol y a la FIFA”, señaló el extremo, quien luego remarcó lo especial que fue recibir un premio de esta clase y también valoró el apoyo que recibió desde Argentina y el mundo. “Estoy muy feliz de haber recibido este premio”, afirmó Montiel.
Recordemos que el jugador del Rojo compartía terna con su compatriota y delantero del Seattle Sounders, Pedro de la Vega, quien también anotó un golazo al Cruz Azul de México.