La AFA regula 8 copas y la CONMEBOL 5: un equipo argentino puede ganar hasta 13 títulos en un año

El fútbol de clubes en Argentina ha entrado en una nueva dimensión donde la cantidad de títulos oficiales disponibles es, francamente, demencial y un equipo puede celebrar hasta 13 vueltas olímpicas en una sola temporada . Aunque parezca una fantasía, es teóricamente posible, sumando la agenda local de AFA y el nuevo calendario internacional de CONMEBOL Y FIFA.

La proliferación de copas generó controversia, llevando a que muchos las consideren "devaluadas" , pero la verdad es que están en juego y otorgan estrella. Este fenómeno obliga a los equipos a tener hasta "tres planteles de primer nivel" si quieren intentar la hazaña completa.

El camino hacia los 13 trofeos empieza en casa. La AFA incrementó el número de títulos nacionales que se reparten. Actualmente, un equipo puede aspirar:

Además, si gana una o más de estas competiciones, debe competir por:

A este complejo entramado se suma la Recopa de Campeones , un novedoso triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, diseñado para definir al "campeón absoluto".

La Lluvia de Copas Internacionales

La verdadera explosión de títulos ocurre cuando el equipo logra ganar la Copa Libertadores, considerada el trofeo más valioso. Este éxito desbloquea una serie de competiciones internacionales que suman automáticamente otros trofeos al palmarés en el mismo ciclo.

Además de jugar la Recopa Sudamericana, el campeón de la Libertadores se clasifica a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 (la refundación del antiguo torneo). Este nuevo formato, que se juega entre los campeones continentales, incluye partidos que se premian como títulos propios:

Derbi de las Américas: Enfrenta al campeón de la Libertadores con el de Concacaf.

Copa Challenger: Se juega contra el ganador de la Copa África-Asia-Pacífico.

Copa Intercontinental: La final contra el campeón de la Champions League.

Sumando los títulos nacionales confirmados por la AFA y los trofeos internacionales (incluida la Recopa Sudamericana y las tres fases de la Intercontinental), se llega a la increíble cifra de 13 copas posibles en un solo año, un hito que exige un esfuerzo físico y logístico brutal.