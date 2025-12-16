16 de diciembre de 2025 - 10:02

La AFA regula 8 copas y la CONMEBOL 5: un equipo argentino puede ganar hasta 13 títulos en un año

La nueva era del fútbol argentino permite ganar más copas que nunca. Sumando torneos locales e internacionales la cifra es récord absoluto.

Un equipo argentino puede ganar hasta 13 trofeos en un año.

Por Nicolás Salas

El fútbol de clubes en Argentina ha entrado en una nueva dimensión donde la cantidad de títulos oficiales disponibles es, francamente, demencial y un equipo puede celebrar hasta 13 vueltas olímpicas en una sola temporada. Aunque parezca una fantasía, es teóricamente posible, sumando la agenda local de AFA y el nuevo calendario internacional de CONMEBOL Y FIFA.

La proliferación de copas generó controversia, llevando a que muchos las consideren "devaluadas", pero la verdad es que están en juego y otorgan estrella. Este fenómeno obliga a los equipos a tener hasta "tres planteles de primer nivel" si quieren intentar la hazaña completa.

Todo comienza en AFA: así es la ruta a las 13 estrellas de un equipo argentino

El camino hacia los 13 trofeos empieza en casa. La AFA incrementó el número de títulos nacionales que se reparten. Actualmente, un equipo puede aspirar:

  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Campeonato de Liga (por tabla anual de puntos)
  • Copa Argentina

Además, si gana una o más de estas competiciones, debe competir por:

  • Trofeo de Campeones (Apertura vs. Clausura)
  • Supercopa Argentina (Trofeo de Campeones vs. Copa Argentina)
  • Supercopa Internacional (Mejor de tabla anual vs. Trofeo de Campeones)

A este complejo entramado se suma la Recopa de Campeones, un novedoso triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, diseñado para definir al "campeón absoluto".

TROFEO DE CAMPEONES
El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura).

La Lluvia de Copas Internacionales

La verdadera explosión de títulos ocurre cuando el equipo logra ganar la Copa Libertadores, considerada el trofeo más valioso. Este éxito desbloquea una serie de competiciones internacionales que suman automáticamente otros trofeos al palmarés en el mismo ciclo.

Copa Libertadores 2025
La Copa Libertadores 2025 tiene sus bolilleros confirmados

Además de jugar la Recopa Sudamericana, el campeón de la Libertadores se clasifica a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 (la refundación del antiguo torneo). Este nuevo formato, que se juega entre los campeones continentales, incluye partidos que se premian como títulos propios:

  • Derbi de las Américas: Enfrenta al campeón de la Libertadores con el de Concacaf.
  • Copa Challenger: Se juega contra el ganador de la Copa África-Asia-Pacífico,.
  • Copa Intercontinental: La final contra el campeón de la Champions League.

Sumando los títulos nacionales confirmados por la AFA y los trofeos internacionales (incluida la Recopa Sudamericana y las tres fases de la Intercontinental), se llega a la increíble cifra de 13 copas posibles en un solo año, un hito que exige un esfuerzo físico y logístico brutal.

